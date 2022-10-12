肺癌｜年輕男子確診肺癌三期 加一種療法半年後可以返工

王喬弘醫師指出，有些罹患第三期非小細胞肺癌的患者，會擔心化放療的副作用而遲遲不敢踏出去，鼓勵患者「找到專業醫師」，醫師們通常都能針對療程中的副作用進行治療，度過化放療期間的不適感，找到最適治療方式。

罹患肺癌第三期，已無法開刀，還有根治可能嗎？搭配免疫療法有機會！一名四十多歲男性，是一間公司的老闆，煙齡20年，一年前曾做健檢，當時無異狀，但一年後，突然覺得身體變得沉重、時常喘不過氣，平常愛健身的他，體重更暴瘦十多公斤，因此回到醫院照X光，赫然發現「右上肺出現一大塊白色的影像」。臺北市立聯合醫院仁愛院區胸腔內科王喬弘醫師表示，「進一步詳細檢查後，診斷為無法開刀的第三期非小細胞肺癌，治療方式採取化放療後搭配免疫治療，如今免疫療法已進行約半年，整體療效相當良好，目前已恢復正常上班，體態、體能及體重皆已恢復。」鼓勵患者千萬別放棄治療。

三期肺癌治療方式：避免復發有辦法

目前肺癌進展分為四期，進展到第三期基本已是「中後期」，而非小細胞肺癌是最常見的肺癌種類，佔全台肺癌總比例約85%，王喬弘醫師表示，第三期分為3A、3B、3C三階段，3A或少部分3B還有機會開刀，3C是絕對無法開刀，因為此時癌細胞可能已經侵犯到對側周邊淋巴結，或腫瘤太大，無法以手術清除。

就臨床而言，通常確診第三期的患者不能開刀的機率很高。雖無法手術，然而接受放射線治療加上化學治療，當大部分腫瘤消失後，再搭配免疫療法進行鞏固性治療，延長存活率，可增加根治肺癌的可能性，這也是國際間一致建議的「標準治療方式」之一。王喬弘醫師補充，大部分患者化放療後沒有接受免疫療法，大約會於半年至一年內復發，臨床上已有患者使用化放療搭配免疫療法，至今已存活超過5至10年未復發，然而，部分患者因體能狀況不佳，無法承受放療及化療，但若基因檢測發現有惡性基因突變，可以使用標靶藥物，但一切治療仍須依照患者臨床狀況及指引執行。