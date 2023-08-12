肺癌｜打破肺癌短命魔咒 治療選擇多元有望延緩復發

66歲的連先生咳嗽咳了一陣子，一直以為自己是小感冒不容易好，沒想到變得很喘，經2、3個月後，竟咳出血來，體重也開始減輕，就醫以後才發現已經是肺癌第四期。 EGFR 基因突變 標靶藥物延緩復發 三軍總醫院胸腔內科主診醫生孟繁俊分享，連先生於2019年11月確診肺癌，由於合併肋膜轉移，已是第四期，先安排胸腔鏡切除部分腫瘤，並安排基因檢測，發現有EGFR基因突變，且為外顯子19缺失(Exon 19 deletion)，因這類型病人使用標靶藥物療效佳，故先服用第二代標靶藥物。到2020年4月時改用第三代標靶藥物。連先生使用將近3年，最近才看到腫瘤有惡化的情形。經全面重新評估後，並未轉移到腦部，而僅轉移到左側大腿，目前正進行後續治療。

晚期肺癌乍聽之下相當絕望，但目前醫療進步，並非無藥可醫。孟繁俊醫生指出，基本上，分期在III B期之後的就算是晚期，大多是無法開刀；而分期在I期到IIIA期的患者，算是早期，大多是可以藉由手術來治療。不過少數的早期肺癌，可能因發病位置或腫瘤大小而無法開刀。有些早期肺癌，即使接受了手術治療，也有一定的比例會復發。即便是第I期，五年內復發率約達45%，第II期約達60%，第III期更高達75%。一旦復發，期別不一定仍維持在早期，因此，患者必須接受全面重新評估。若有發現遠端轉移的病灶，期別則變成是第四期(Stage IV)。孟繁俊醫生提醒，早期患者即使接受手術後仍需要定期覆診，並積極配合醫生所安排之追蹤計劃，將復發風險降至最低。

亞洲人肺癌中，七、八成為肺腺癌，其中又有五成為EGFR突變。從文獻上看來，只要有基因突變，復發率及腦轉移機率都比較高。此外，如果有腦轉移，其預後都會比較差，存活率也較低。孟繁俊醫生說明，若癌細胞轉移到腦部，依腫瘤生長位置，可能初期沒有症狀，但若腫瘤壓迫到腦神經或出血，則可能出現癲癇、癱瘓、影響視力、吞嚥能力等宛若中風的症狀。

晚期肺癌武器多 腦轉移不開刀也無妨！ 晚期肺癌治療方針以標靶、免疫、化療為主，可單獨使用，也有互相搭配的治療(例如雙免疫療法或化療合併免疫療法)，但主要取決於病患基因檢測及免疫檢測的結果。孟繁俊醫生指出，目前有基因突變者大部分都有相對應的標靶藥物可使用，治療效果也都不錯，但若無基因突變，則考慮化療、免疫療法。 至於合併腦轉移患者該如何治療，孟繁俊醫生建議須經過醫療團隊評估，但主要取決於病人的年紀、腦轉移病灶大小、數量及有無相關症狀。若無相關症狀且基因突變者，可先以合適的標靶藥物來治療；若有症狀或無基因突變，則依腦轉移病灶的大小及數量，決定是否可以立體定位放射治療來搭配系統性的治療(化療、免疫療法或化療合併免疫療法)。