肺癌｜精準肺癌篩檢 杜絕疏忽症狀

LDCT是目前最主流的胸部電腦斷層掃瞄，由於它能發現小於1厘米的肺部節結，對於檢測肺癌等疾病有很好的效果。

肺癌人數一直以來都是十大癌症死因中的前三名，為了提高肺癌的治愈率，台灣衛福部近幾年積極推廣低劑量電腦斷層掃描(以下簡稱LDCT)檢測，希望民眾能早期發現，早期治療。

透過 LDCT 檢測 早期發現肺癌

衛福部臺中醫院院長侯承伯為照顧員工身心健康，特別將LDCT檢測納入員工健檢項目，有多名員工在檢測後發現肺部異狀，幸虧都在初期，經開刀治療皆已無大礙，而他們一方面慶幸自己揪出早期病灶避免惡化，一方面也感謝醫院將LDCT納入健檢項目，讓接受檢測更加便利。根據衛福部統計資料，在十大癌症死亡率的排名中，肺癌高居第一。由於肺癌早期多數不會有症狀，等到身體出現不適時，往往為時已晚，因此早期發現，早期治療仍是對抗肺癌的不二法門。

健檢中心主任翁茂中醫師解釋，LDCT是目前最主流的胸部電腦斷層掃瞄，由於它能發現小於1厘米的肺部節結，對於檢測肺癌等疾病有很好的效果。不過翁茂中主任也提醒民眾，LDCT是非常敏銳的檢測，對於肺部是「寧錯殺不放過」，若結果出現異常也不需過於恐慌，只要持續追蹤，多留意自己的肺部健康，就可及早防範未然。