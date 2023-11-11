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健康
2023-11-11 11:30:06

肺癌｜美國癌症協會更新建議 煙民年過50歲 已戒煙都要做肺癌篩查

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肺癌

肺癌一直是本港的頭號癌症殺手，主因是初期徵狀不明顯，導致大部分人發現時已屆較晚期。美國癌症協會最近便更新指引，建議煙民或已戒煙的人士在年過50後應每年接受肺癌篩查，以及早發現患病。

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篩查年齡擴大

根據美國癌症協會在《CA: A Cancer Journal for Clinicians》的最新指引，將肺癌篩查年齡擴大至50歲至80歲、有至少20包年吸煙史的煙民或曾經吸煙的人士需要每年定期照肺，意味即使已經戒煙超過10年的人，仍需要定期照肺。一包年的定義是一年內平均每日吸一包煙，若一個人每日吸兩包煙，持續10年，其煙齡便是20包年。

戒煙

即使已經戒煙超過10年的人，仍需要定期照肺。

減21%死亡人數

美國癌症協會估計，與舊有建議相比，實行新的建議將可以將肺癌死亡人數減少 21%。按照最新的建議，當地需要進行肺癌篩查的人數會增加500萬人。有關建議明顯較之前的建議更為嚴謹，舊指引只提出 55 歲至 74 歲、有至少 30 包年吸煙史的煙民或戒煙少於15年的成人都應每進做一次肺癌篩查。

該會專家指出，肺癌不但與吸煙有關，它亦是一種老年人的疾病，只要年過60患病風險便會開始上升，更應透過定期篩查盡早發現病變，而即使已戒煙十多年，患病風險其實仍然較高，故應該繼續接受篩查，以提高存活機會。

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