肺癌｜轉化中性粒細胞有望對抗肺癌

轉化中性粒細胞有望對抗肺癌

免疫檢查點抑制劑是近年癌症患者的新希望，作用於T細胞去殺滅癌腫瘤。然而單獨用於非小細胞肺癌的話，只有約三成患者受惠，反應率偏低。中大醫學院研究團隊最新研發出調節中性粒細胞至抗癌狀態N1的方法，可阻止肺癌腫瘤生長，有望成為新一代肺癌免疫療法。 中大醫學院病理解剖及細胞學系系主任杜家輝教授表示，肺癌腫瘤會形成一個「微環境」，當中除了腫瘤細胞外，亦存在人體的免疫細胞，「癌細胞同時具有免疫逃脫能力，營造一個有利它生長的環境。」免疫治療如單株抗體、免疫檢查點抑制劑、CAR-T治療等，都建基於加強或調節免疫系統，而達到治癌效果。

具有促癌及抗癌狀態 身體器官各自有不同且獨特的微環境，而於肺癌微環境中存在大量中性粒細胞，其主要作用為抵抗微生物、病毒的侵襲。過去有研究發現，中性粒細胞具有抗癌N1及促癌N2兩種狀態，而N1中性粒細胞愈多，肺癌患者的存活率愈高。中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授鄧銘權續指，「惟於肺癌微環境中，普遍有很多N2而很少N1，它們之間的調控機制亦未明。」 Smad3基因為調控關鍵 中大醫學院研究團隊利用單細胞生物分析技術(scRNA-seq)探究肺癌微環境的免疫動態。中大醫學院病理解剖及細胞學系博士後研究員鍾一琿博士續指，「我們透過細胞圖譜，發現了中性粒細胞在肺癌微環境的發展時序，先由N0狀態轉化為N2，再變成N1；其次，在Smad3基因缺失的小鼠中，N1中性粒細胞在肺癌微環境中大幅增加，於是我們估計Smad3基因是中性粒細胞由促癌轉為抗癌狀態的關鍵。」