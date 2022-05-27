肺癌｜MET肺癌標靶治療 提升緩解機會

MET基因突變是常見的肺癌基因突變之一，香港腫瘤學研究學會創會主席、臨床腫瘤科專科醫生李宇聰指，「MET基因負責製造一種蛋白，向細胞傳遞生長、生存等訊息；如MET出現突變，便可能製造出異常蛋白，令癌細胞不斷生長和擴散。而MET基因突變佔非小細胞肺癌中約2.6%，推算香港每年有約50至80個新症。」

肺癌一直是本港頭號癌症殺手，如患者可以透過基因檢測，找出背後的基因突變，就可以針對病因對症下藥。MET基因突變本來較難處理，也沒有明確治療方案，不過近年有新型標靶藥推出，成為治療新選擇。

晚期肺癌患者，採用標靶治療前，需要抽取組織作基因檢測以判斷是否合適，常見的肺癌基因突變包括EGFR、ALK、BRAF、ROS等。現時基因檢測分為單一、多種和全方位三類。李宇聰表示，「單一檢測費用較低、需時較短，但如果找不到基因突變而要反覆抽組織做檢測，或會浪費時間以致錯過治療時機；多種基因檢測則可一次檢測已有標靶藥的基因突變，需時約8天，有助加快治療進程；全方位基因檢測則最全面，可找出多達數百種基因變異，日後的治療和病情預測可有更多數據作參考，不過價錢較昂貴及需時4星期，如情況緊急或須先開始治療。」

可治療腦轉移

MET肺癌可能會轉移至骨、肝和腦部，整體存活率亦比其他肺癌差。近年新標靶藥物口服MET抑制劑可用於一線治療，而且總緩解率接近七成，成效比傳統化療的19%高得多。李宇聰補充，「近年興起的免疫治療則需要視乎生物標記PD-L1的表達水平而決定是否採用，但要留意表達的高低未必與療效掛鈎。」口服MET抑制劑另有文獻證實可突破血腦屏障，能夠處理腦腫瘤轉移，治療上屬較好的選擇。

當然口服MET抑制劑亦有其副作用，輕微的可能有手腳腫脹、噁心、疲倦、嘔吐、電解質和肝酵素失衡等，嚴重或出現間質性肺病、肝臟受損、對陽光敏感等，不過整體出現率低，部分症狀亦有相應藥物可以紓緩。

保持病情穩定

一名約50歲的女士，去年身體檢查時發現肺部有異，跟進下確診肺癌，並已轉移至淋巴及腦部，腦部腫瘤有1厘米大。經過多種基因檢測證實為MET基因突變，於是醫生處方口服MET抑制劑，癌指數開始下跌。3個月後再做正電子掃描和磁力共振，發現腦部腫瘤已經消失，體內其他腫瘤亦有縮小，而剩下的活躍腫瘤則以電療控制。持續用藥至今病情穩定，至於曾出現的腳腫副作用，亦透過處方去水丸得到改善。李宇聰提醒，吸煙人士如果吸煙量達10包年(每日吸煙包數乘以年期)以上，建議每年做低劑量CT作肺癌篩查，有助找出早期肺癌，減低死亡率。