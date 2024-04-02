肺結核復發，一檢發現初期肺腺癌　醫證實：是高危險族群

陳姓男子日前肺結核復發，從電腦斷層看到多處肺結核陰影，其中一處的形狀有異，經彰化醫院肺結核團隊切片確診為初期肺腺癌，約2.5厘米大，進行手術切除。胸腔內科醫生高劍虹表示，這並不是肺結核變肺癌，而是同時存在。
小心肺結核病患 罹患肺癌高危群
高劍虹說，根據統計，肺結核病患是罹患肺癌的高危險族群，肺結核團隊覺得這起個案電腦斷層的右胸陰影有肺癌的可能性，因此進行切片，經病理檢驗及正子攝影後確診為初期肺腺癌，交由胸腔外科醫師進行切除，由於是初期，切除後不用再進行化療。
胸腔內科醫生余養豪曾發表論文，根據台灣健保資料庫，長期追蹤結核病患發現，該族群的肺癌發生率為非結核病患的3.3倍；結核病患本身如有慢性阻塞性肺病(COPD)，肺癌風險上升到6.2倍。
結核病不少見 服藥可以治愈
高劍虹說，這起個案的陳男不只是結核病患，也是COPD病患，肺癌的發生率比一般人高出不少，也確實發生了。肺癌與肺結核在臨床上的病徵相近，如果不注意，可能就沒能早期發現肺癌，延誤肺癌的治療時機。而結核病在台灣並不少見，以目前的醫藥發展，只要配合服藥追蹤，高達九成以上都可治愈，比較讓人擔心的反而是肺結核提高肺癌的發生率，醫界推論結核桿菌會對肺部造成慢性損傷，對肺癌產生了間接的促進作用，並不是說肺結核變成肺癌，而是肺結核仍然存在，還多了肺癌。
高劍虹說，結核菌易在陰暗潮濕、不通風處，居住環境最好保持空氣流通，陽光充足，另一方面，不要熬夜、酗酒，作息也要正常，以提升自身的免疫力，同時每年定期胸部X光檢查。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】