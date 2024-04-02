肺結核復發，一檢發現初期肺腺癌　醫證實：是高危險族群

陳姓男子日前肺結核復發，從電腦斷層看到多處肺結核陰影，其中一處的形狀有異，經彰化醫院肺結核團隊切片確診為初期肺腺癌，約2.5厘米大，進行手術切除。胸腔內科醫生高劍虹表示，這並不是肺結核變肺癌，而是同時存在。

小心肺結核病患 罹患肺癌高危群 高劍虹說，根據統計，肺結核病患是罹患肺癌的高危險族群，肺結核團隊覺得這起個案電腦斷層的右胸陰影有肺癌的可能性，因此進行切片，經病理檢驗及正子攝影後確診為初期肺腺癌，交由胸腔外科醫師進行切除，由於是初期，切除後不用再進行化療。 胸腔內科醫生余養豪曾發表論文，根據台灣健保資料庫，長期追蹤結核病患發現，該族群的肺癌發生率為非結核病患的3.3倍；結核病患本身如有慢性阻塞性肺病(COPD)，肺癌風險上升到6.2倍。