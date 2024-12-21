肺結節「沒有不舒服」拖延覆診　2年大一倍成肺腺癌

若要預防肺癌上身，務必戒煙或減少二手煙暴露，同時定期安排健康檢查，特別是有家族病史或肺部問題的族群，應考慮定期接受LDCT。

71歲張婆婆兩年前安排「低劑量電腦斷層掃描(Low-Dose Computed Tomography，LDCT)」檢查肺部，發現一顆0.8公分肺結節，當時建議要定期監察，沒想到婆婆自認「沒有不舒服」，拖到今年才覆診，結果肺結節長大一倍、已增大至1.5公分。考慮到結節位置適合手術處理，醫生建議進行微創肺段切除術，並在術中接受病理檢驗，結果確認為早期肺腺癌(第一期)。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫生劉柏毅指出，根據研究，零期或第一期肺腺癌的五年存活率接近90%，但到了第二期存活率可能下降至60%至70%，因此，早期發現與治療，對於肺癌患者的生命質量至關重要。

早期肺癌沒有徵狀，若體積細小難以被X光發現。

劉柏毅說明，若肺結節大於0.8公分且呈實心狀，患者可以跟醫生討論是否採用手術切除。以目前微創手術的技術，傷口僅約3至4公分，減少患者術後疼痛和肺功能損失，且住院時間只需3至5天，恢復速度快，大幅減輕患者心理與生理負擔。此外，藉由手術切除肺腺癌，也能最大限度保留健康肺組織，對於老年患者尤其重要。

肺癌也可能發生在健康無症狀族群 這樣做降低風險

劉柏毅表示，婆婆本身沒有吸煙，也沒有其他慢性疾病或家族病史，完全屬於健康無症狀族群，然而如果沒有透過LDCT檢查發現，這類小結節極難被傳統X光發現，且結節恐短期內迅速增長，一旦進入第二期或更高期別，術後可能需輔助性化療等較為積極的治療方式，並且預後效果也會受到影響。

因此，劉柏毅提醒，若要預防肺癌上身，務必戒煙或減少二手煙暴露，同時定期安排健康檢查，特別是有家族病史或肺部問題的族群，應考慮定期接受LDCT。也要避免長時間暴露在空氣污染、工業排放和車輛廢氣等有害物質環境，平時也得注意均衡飲食、適當運動及良好睡眠，以提升免疫力，降低罹癌風險。

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