肺腺癌轉移腦瘤 毋須開刀「一次放射手術」成功消滅腫瘤

84歲的陳先生患有多種慢性疾病，包括高血壓、糖尿病、中風及前列腺肥大。13年前，他因第三期胃腸道基質瘤接受手術治療，術後病情穩定且無復發。然而，3年前他被診斷出第一期肺腺癌，經內視鏡手術治療後於1年內復發，並開始定期接受化學治療。今年2月，胸腔科的例行檢查時發現他左腦頂葉出現一個1.3公分的轉移性腫瘤，隨即轉至放射腫瘤科進行治療。

精準控制轉移腫瘤 副作用、風險極低 高齡癌症患者除了面臨診斷帶來的巨大壓力，同時還要擔憂癌症治療過程中的副作用，甚至可能造成永久性損害。亞東醫院放射腫瘤科謝忱希主任表示，隨著醫療技術日新月異，「立體定位放射手術(SRS)」是一種高精準度的放射治療技術，透過多角度放射線束精準瞄準腫瘤，能在1至3次的治療內施予高劑量的放射線，具有高度精確且不傷害周圍正常組織的優勢，副作用相對較少。 此外，與傳統全腦放射治療相比，立體定位放射手術能減少對神經及認知功能的損害，提供更佳的局部腫瘤控制及生活質素，同時縮短治療時間。

SRS 精確瞄腫瘤 避免影響神經功能 謝忱希主任解釋，由於陳先生患有多種慢性疾病，不適合進行侵入性手術或全身麻醉，最適合的治療方案是一次性三度空間立體定位放射治療，且治療僅需一次即可完成。他在接受SRS治療當天即可返回家中，毋須住院。3個月後的磁力共振造影檢查結果顯示，1.3公分的腫瘤已完全消失，且治療過程中未出現任何副作用。 謝忱希主任補充，有些腦部病灶位於重要區域，傳統手術可能影響神經功能，因此SRS成為更安全的選擇。SRS技術通過多角度放射線束精確瞄準腫瘤，對於小於3公分的腦轉移腫瘤效果顯著。 針對癌症發生率逐年上升的現象，謝忱希主任提醒患者，面對癌症不應過度恐懼或焦慮。他強調，隨著醫療技術的進步，癌症的治療選擇愈來愈多元，患者應與醫生積極溝通，充分了解各種治療方案，為健康爭取最佳機會。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】