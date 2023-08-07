肺部疾病｜長期乾咳 小心間質性肺病

呼吸系統科專科醫生黃永政表示，「空氣經由鼻孔吸入身體，去到肺的末端肺泡，而肺泡與肺泡之間有結締組織，像個棚架支撐住肺部組織，當這些結締組織出現病變、發炎，而逐漸纖維化，就是我們所說的間質性肺病。」特發性肺纖維化(Idiopathic Pulmonary Fibrosis)是間質性肺病的其中一種，屬原發性，並非由其他疾病引起。而繼發性間質性肺病多為由自身免疫疾病導致肺部受攻擊，如紅斑狼瘡、硬皮症、皮肌炎，甚至類風濕關節炎等。

易耽誤診治

五十多歲男士，一直以為自己身體健壯，乾咳了一年多只是因為吸煙，到一層樓梯未走完已要休息、行路氣喘時才求診，怎料檢查下確診特發性肺纖維化。黃永政指這是典型的案例，起初有咳以為是吸煙、兒時哮喘，或其他本身患有的肺病，因而耽誤了診治，「其他徵狀還包括乏力，約兩成患者會有『杵狀指』，指尖腫大手指像鼓棍般。若聽患者兩邊肺葉底部，會有像撕開魔術貼的聲音，八至九成患者有此現象。」

低劑量電腦掃描助確診

除了聽肺之外，要確診可考慮照X光，惟準繩度偏低；進一步則可做低劑量電腦掃描(LDCT)，觀察兩邊肺葉、尤其下半部分的發炎結節現象。黃永政續指，「醫生同時會為患者驗血，分辨屬原發性還是繼發性間質性肺病。再配合病史、臨床徵狀及電腦掃描結果，去考慮處方抗纖維化藥物。」