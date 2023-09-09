肺高壓行路都氣喘！接受1種治療連爬山都OK

慢性肺栓塞造成的肺高壓，主要是因為慢性的血栓，造成血管阻塞、血管重塑、內皮增生，導致血管收縮而引發肺高壓。常見症狀包括活動會喘、咳嗽、咳血或者下肢水腫，或是活動時暈厥等，嚴重時可能致死。

熱愛戶外活動的60歲蕭先生，兩年前某天突然變得很容易喘，連走路、爬樓梯都會喘，更無法從事最愛的戶外運動，在外院診斷為慢性肺栓塞造成肺高壓，但治療幾個月未好轉，輾轉到大林慈濟醫院心臟內科就醫，進行三次肺動脈氣球成型術及使用肺高壓藥物治療，心衰竭指數恢復正常，第二次手術後就能爬獨立山。

大林慈濟醫院心臟內科醫生簡振宇表示，肺高壓定義為若休息時平均肺動脈壓大於20毫米汞柱，根據肺高壓的臨床分類總共分五大類︰一、因肺動脈異常而造成的肺高壓；二、因左心疾病引起的肺高壓；三、因肺臟疾病引起的肺高壓；四、因慢性血栓栓塞引起的肺高壓；五、其他或不明原因引起的肺高壓。

若在休息狀態都有症狀，便屬第四級肺動脈高壓。

第四類肺高壓屬罕見 5 年內死亡率高達 36%

簡振宇醫生指出，蕭先生之前有急性肺栓塞病史，因為活動會喘，在外院診斷慢性肺動脈栓塞造成的肺高壓，在進一步的診療發現，主要問題是肺高壓造成右心衰竭。

慢性肺栓塞造成的肺高壓，是第四類的肺高壓，屬於罕見疾病，每百萬人只有2至6個病例，主要是因為慢性的血栓，造成血管阻塞、血管重塑、內皮增生，導致血管收縮而引發肺高壓。常見症狀包括活動會喘、咳嗽、咳血或者下肢水腫，或是活動時暈厥等，嚴重時可能致死，5年內的死亡率高達36%。