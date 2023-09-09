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健康
2023-09-09 18:30:25

肺高壓行路都氣喘！接受1種治療連爬山都OK

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氣喘

慢性肺栓塞造成的肺高壓，主要是因為慢性的血栓，造成血管阻塞、血管重塑、內皮增生，導致血管收縮而引發肺高壓。常見症狀包括活動會喘、咳嗽、咳血或者下肢水腫，或是活動時暈厥等，嚴重時可能致死。

熱愛戶外活動的60歲蕭先生，兩年前某天突然變得很容易喘，連走路、爬樓梯都會喘，更無法從事最愛的戶外運動，在外院診斷為慢性肺栓塞造成肺高壓，但治療幾個月未好轉，輾轉到大林慈濟醫院心臟內科就醫，進行三次肺動脈氣球成型術及使用肺高壓藥物治療，心衰竭指數恢復正常，第二次手術後就能爬獨立山。

肺高壓這樣定義 臨床分5大類

大林慈濟醫院心臟內科醫生簡振宇表示，肺高壓定義為若休息時平均肺動脈壓大於20毫米汞柱，根據肺高壓的臨床分類總共分五大類︰一、因肺動脈異常而造成的肺高壓；二、因左心疾病引起的肺高壓；三、因肺臟疾病引起的肺高壓；四、因慢性血栓栓塞引起的肺高壓；五、其他或不明原因引起的肺高壓。

世界衛生組織肺高壓功能性評估分級︰

  • 第一級：日常活動不受限，無論休息或運動狀態皆無症狀。
  • 第二級：休息狀態無症狀，活動時會受到輕微限制，一般活動會引發氣喘、疲倦、胸痛、早期暈厥。
  • 第三級：休息狀態可能無症狀，但活動時會受到顯著限制，輕微活動會引發氣喘、疲倦、胸痛、早期暈厥。
  • 第四級：休息狀態即有症狀。可能已合併右心衰竭症狀。
氣喘

若在休息狀態都有症狀，便屬第四級肺動脈高壓。

第四類肺高壓屬罕見 5年內死亡率高達36%

簡振宇醫生指出，蕭先生之前有急性肺栓塞病史，因為活動會喘，在外院診斷慢性肺動脈栓塞造成的肺高壓，在進一步的診療發現，主要問題是肺高壓造成右心衰竭。

慢性肺栓塞造成的肺高壓，是第四類的肺高壓，屬於罕見疾病，每百萬人只有26個病例，主要是因為慢性的血栓，造成血管阻塞、血管重塑、內皮增生，導致血管收縮而引發肺高壓。常見症狀包括活動會喘、咳嗽、咳血或者下肢水腫，或是活動時暈厥等，嚴重時可能致死，5年內的死亡率高達36%

肺動脈氣球成型術

肺動脈氣球成型術，以心導管打通血管。

治療慢性肺栓塞肺高壓 3種方式一次看

慢性肺栓塞肺高壓治療有三種選擇，其中實施肺動脈內膜剝除手術，可以治愈疾病，但因是開胸手術，風險較高；簡振宇醫生積極發展肺動脈氣球成型術，以心導管打通血管，病人術後隔天可出院，風險較低，也不必承受開刀之苦；此外還可以使用藥物，協助放鬆血管。

不過，因蕭先生不願意開刀，因此陸續為他施行3次肺動脈氣球成型術，並協助申請肺高壓藥物治療，讓蕭先生心衰竭指數恢復正常，活動喘的狀況改善許多，整體恢復非常好。

服藥

曾發生過急性肺栓塞的病人，有一小部分會因為內皮異常或凝血功能異常，轉變為慢性肺栓塞，並影響血管結構，慢慢演變成肺高壓，這類病人需要終身使用抗凝血劑。

曾發生急性肺栓塞要留意 牢記這些守則

簡振宇醫生提醒，曾發生過急性肺栓塞的病人，有一小部分會因為內皮異常或凝血功能異常，轉變為慢性肺栓塞，並影響血管結構，慢慢演變成肺高壓，這類病人需要終身使用抗凝血劑。病人平時需注意飲食清淡、按時服藥，並按時覆診監察，由醫生評估是否需要進一步手術或調整藥物。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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