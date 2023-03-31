肺高壓｜氣喘反覆發作 小心肺動脈高壓

肺高壓疾病常見的症狀有胸悶、喘、水腫、暈眩、心悸與倦怠等，若狀況持續惡化，將會造成右心衰竭、低血壓休克及缺氧的狀況發生，嚴重時甚至造成死亡。

65歲張阿姨，有慢性支氣管炎、乾燥症以及雙下肢慢性深層靜脈血栓，長期在胸腔科、風濕免疫科及心臟科追蹤治療，並長期使用支氣管擴張劑、免疫抑制劑以及抗凝血劑等藥物控制，然而在各科有效治療之下，胸悶、氣喘仍反覆頻繁發作，令張阿姨不勝其擾，經過國泰醫院心血管中心主治醫師陳玠宇詳細問診及檢查之後，發現竟是「慢性肺動脈栓塞肺高壓」在作祟，於是在心導管介入治療及藥物調整之下，病況逐漸獲得控制，生活品質大幅提升。

肺高壓疾病 分為五大類

肺高壓疾病全球盛行率約佔1%，常見的症狀有胸悶、喘、水腫、暈眩、心悸與倦怠等，若狀況持續惡化，將會造成右心衰竭、低血壓休克及缺氧的狀況發生，嚴重時甚至造成死亡，需要有經驗的心臟科及胸腔科醫師才能加以診斷辨識和提供合適的治療模式。肺高壓依據不同成因可大致分為五大類，以第二型及第三型最為常見，也最容易診斷，而剩下的三種型態則較少，必須有經驗的醫師，才能有效提高疾病的診斷率。