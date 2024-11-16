胃息肉常見且癌變機率差異大！醫揭「息肉切除與否關鍵」

安南醫院許秉毅副院長表示，胃息肉是臨床上很常見的疾病，一般分為三種，當務之急為確認其類別，並與醫師討論合宜的處理方式，盡早將息肉去除。

一位46歲男性因上腹脹痛、體重減輕而求診醫院消化內科，經安排胃鏡檢查，發現除了胃發炎外，還有一個1.3公分大的胃息肉，活檢顯示為「增生性胃息肉」，因有演變成胃癌的風險，便建議切除。

增生性胃息肉：第二常見、佔 5% 至 10% ，屬於良性息肉。如果大於 1 公分，變胃癌的風險會明顯增加，原則上建議切除。

增生性胃息肉：第二常見、佔 5% 至 10% ，屬於良性息肉。如果大於 1 公分，變胃癌的風險會明顯增加，原則上建議切除。

增生性胃息肉：第二常見、佔 5% 至 10% ，屬於良性息肉。如果大於 1 公分，變胃癌的風險會明顯增加，原則上建議切除。

公分或表面有糜爛、紅腫、凹陷等，還是有癌化風險，則建議切除。

基底腺胃息肉：最常見、約佔胃息肉的九成，一般小於 1 公分，變成胃癌的風險很低，可不切除。如果大於 1 公分或表面有糜爛、紅腫、凹陷等，還是有癌化風險，則建議切除。

基底腺胃息肉：最常見、約佔胃息肉的九成，一般小於 1 公分，變成胃癌的風險很低，可不切除。如果大於 1 公分或表面有糜爛、紅腫、凹陷等，還是有癌化風險，則建議切除。

基底腺胃息肉：最常見、約佔胃息肉的九成，一般小於 1 公分，變成胃癌的風險很低，可不切除。如果大於 1 公分或表面有糜爛、紅腫、凹陷等，還是有癌化風險，則建議切除。

安南醫院許秉毅副院長表示，胃息肉是臨床上很常見的疾病，一般分為三種，當務之急為確認其類別，並與醫師討論合宜的處理方式，盡早將息肉去除：

基底腺胃息肉最常見，約佔胃息肉的九成，一般小於1公分，變成胃癌的風險很低。

內視鏡微創技術先做息肉「整容」 避免電燒併發症

上述46歲病患由於胃息肉的底部相當「寬大」，如果直接電燒切除，恐有燒破胃的風險。為避免併發症產生，許秉毅副院長採用「橡筋輔助黏膜切除術」來切除息肉。這種內視鏡微創技術是利用「橡筋」結紮於息肉的底部，將「寬大息肉」迅速整形成「圓球狀息肉」，這樣圈套型電燒刀便可輕易套住息肉底部，進行完整之息肉切割，並避免胃被燒破。

最後，用電燒刀切除息肉後，以金屬縫合針將傷口縫合起來，順利解決此癌前病變，助患者及早遠離胃癌的風險。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】