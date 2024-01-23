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健康
2024-01-23 13:30:05

胃潰瘍痛起來要人命 食養調理助你養好胃

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胃潰瘍

中醫診所主治醫師康涵菁中醫師說明，近八成的胃潰瘍與幽門桿菌感染相關，而其他像是常使用非類固醇類消炎止痛藥物、長期處於壓力狀態，以及錯誤的飲食習慣，也都是可能導致胃潰瘍的原因。

現代人生活節奏快速，情緒壓力值超標，經常出現消化問題，而胃潰瘍即為臨床相當常見的腸胃道疾病之一。胃潰瘍是指胃部黏膜受到胃酸或其他刺激物的破壞而產生傷口，若是置之不理，甚至可能導致胃穿孔或進一步演變成腹膜炎，產生生命危險。症狀包括上腹疼痛、飯後腹脹、噁心嘔吐以及胃食道逆流。

中醫診所主治醫師康涵菁中醫師說明，近八成的胃潰瘍與幽門桿菌感染相關，而其他像是常使用非類固醇類消炎止痛藥物、長期處於壓力狀態，以及錯誤的飲食習慣，也都是可能導致胃潰瘍的原因。由於大多數的幽門桿菌感染不一定會出現症狀，因此需要透過碳十三尿素呼氣測試、抽血檢驗抗體、糞便檢測抗原或是胃鏡切片等檢查確認。一旦確定是由幽門桿菌引發的胃潰瘍，西醫會採取抗生素搭配質子䂞抑制劑、H2抗組織胺與制酸劑的四合一療法治療，然而有些人服用抗生素後會產生噁心、腹瀉或是腹痛等不良反應，或是治療後胃潰瘍仍反覆發生難以根治，便會前來中醫求診。

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中醫分期對應治療 標本兼顧恢復快

康涵菁中醫師將胃潰瘍歸於「胃脘痛」、「心下痞」、「吞酸嘈雜」的範疇之中，脾胃屬於人體中焦系統，一旦胃失和降，上下氣機逆亂，便可能發生胃酸逆流、脹氣以及腹痛等症狀，臨床治療會針對不同時期，去開立對應的藥方。

 

1.急性發作期

急性期通常會出現胃酸過多，心下疼痛，食道灼熱，以及噁心脹氣等不適，經常會使用海螵蛸和浙貝母所組成的烏貝散治療。烏貝散屬於治標藥物，制酸止痛的效果很好，但仍需評估病人的不同體質用藥，才會治療到根本。舉例來說，熱性體質可加入黃連、黃芩等清胃熱藥物，寒性體質則可加入吳茱萸、乾薑等散寒止痛藥物。若併有情緒壓力問題，還需加入鬱金、香附等疏肝解鬱藥物，才不會加重潰瘍嚴重程度。

 

2.緩解恢復期

當疼痛減緩，酸水減少，用藥上可加強使用補中益氣湯或四君子湯來補益脾胃之氣，並可搭配白芨來修復黏膜，預防日後復發。白芨雖然是昂貴的藥材，但對於黏膜修復的效果良好，同時也具有很好的止血功能，因此臨床上經常用在消化性潰瘍的病人身上。

 

3.反覆發作期

康涵菁中醫認為久病必瘀，若經常發作，除了上述的藥物使用以外，還需要另外加上像是血府逐瘀湯與川七這類活血祛瘀的藥物，並且需囑咐病人正確的生活作息與飲食方式，才能夠阻斷胃潰瘍的不斷發生。

吃飯

飲食調整會是胃潰瘍病人最需要注意的部分，三餐最好定時吃，並將吃飯速度放慢，控制在七分飽，切勿暴飲暴食。

飲食做好調整 兩款食療保養胃

飲食調整會是胃潰瘍病人最需要注意的部分，三餐最好定時吃，並將吃飯速度放慢，控制在七分飽，切勿暴飲暴食。康涵菁中醫師建議，胃潰瘍患者的飲食原則要選擇較好消化的低渣與低纖維的食物，避開過多的碳水化合物，以免刺激胃酸分泌過多。烹調方式則以蒸煮為主，可食用質地較軟的食物，例如蒸蛋或魚肉，以及能夠保護胃部黏膜的高麗菜、木耳、苦茶油、蓮藕粉及秋葵，並避開燒烤辣炸及油膩肉類，以防造成胃部負擔。此外，康涵菁中醫師推薦以下兩個食譜，可供平日養胃食用。

 

1. 三文魚豆腐雞蛋羹

做法：將三文魚片小火煎過後剝成小塊狀備用，把盒裝豆腐切粒後放在鍋中並注入高湯熬煮，至水滾後加入三文魚。接著將適量蓮藕粉用冷水化開後，慢慢加入鍋中並持續攪拌，最後倒入蛋液即可完成。

 

2. 苦茶油拌秋葵

做法：利用小量鹽巴搓揉秋葵外皮去除絨毛，再用清水沖洗乾淨，將其放入沸水中汆燙12分鐘後撈起，放入冰水冰鎮後取出，淋上苦茶油後即可食用。

禁忌：若有腎臟疾患不建議多吃。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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