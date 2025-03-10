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健康
2025-03-10 13:30:00

胃癌約九成是「幽門桿菌」所致！護胃健康有5招

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幽門螺旋桿菌是胃癌的重要風險因素之一

幽門螺旋桿菌是胃癌的重要風險因素之一。

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根據香港癌症資料統計中心數據顯示，胃癌是本港十大癌症死因之一，位居第6名。幽門螺旋桿菌是胃癌的重要風險因素之一，約八至九成胃癌是因胃幽門螺旋桿菌感染所引起，建議大家早期檢測並透過5招預防，減少胃幽門螺旋桿菌感染的機率，以降低罹患胃癌的風險。

幽門桿菌增加胃癌風險　「這些」方法可檢測有無感染

世界衛生組織(WHO)已在1994年將幽門螺旋桿菌列為第一級致癌物。研究發現幽門螺旋桿菌感染者罹患胃癌的風險比未感染者高出610倍，因為幽門螺旋桿菌感染後會導致胃部發炎、潰瘍，長期慢性發炎會造成慢性萎縮性胃炎或胃黏膜腸化生癌前病變，最後進而產生胃癌。

幽門螺旋桿菌會「經口傳染」，如果共同生活者中有幽門桿菌感染者，可能會因為共食、共用餐具等而感染。如果想了解自己是否感染幽門螺旋桿菌，可以透過碳13呼氣檢測、糞便抗原檢測與胃鏡檢查等方法進行檢測。

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善用5招讓「胃」來更健康

如果胃幽門螺旋桿菌檢測結果為陽性，應依醫生指示覆診，並遵循醫囑使用除菌藥物或接受進一步檢查等，只要及早發現並進行幽門螺旋桿菌除菌治療，都可大幅降低胃癌的發生機率。

除了接受檢測與治療外，也要注意生活習慣才能遠離胃幽門螺旋桿菌感染的威脅。以下是保「胃」5招：

  • 健康飲食
  • 良好飲食習慣
  • 規律運動
  • 遠離煙酒
  • 出現腸胃不適症狀應及早就醫

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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