胃癌約九成是「幽門桿菌」所致！護胃健康有5招

幽門螺旋桿菌是胃癌的重要風險因素之一。

根據香港癌症資料統計中心數據顯示，胃癌是本港十大癌症死因之一，位居第6名。幽門螺旋桿菌是胃癌的重要風險因素之一，約八至九成胃癌是因胃幽門螺旋桿菌感染所引起，建議大家早期檢測並透過5招預防，減少胃幽門螺旋桿菌感染的機率，以降低罹患胃癌的風險。

幽門桿菌增加胃癌風險 「這些」方法可檢測有無感染

世界衛生組織(WHO)已在1994年將幽門螺旋桿菌列為第一級致癌物。研究發現幽門螺旋桿菌感染者罹患胃癌的風險比未感染者高出6至10倍，因為幽門螺旋桿菌感染後會導致胃部發炎、潰瘍，長期慢性發炎會造成慢性萎縮性胃炎或胃黏膜腸化生癌前病變，最後進而產生胃癌。

幽門螺旋桿菌會「經口傳染」，如果共同生活者中有幽門桿菌感染者，可能會因為共食、共用餐具等而感染。如果想了解自己是否感染幽門螺旋桿菌，可以透過碳13呼氣檢測、糞便抗原檢測與胃鏡檢查等方法進行檢測。