胃癌｜天天小酌配下酒菜？中年男脹氣竟是早期胃癌

腹腔鏡微創手術與傳統手術比較，傷口較小、復原較快，而且腹腔鏡有放大視野的效果，幫助醫生在手術中看得更清楚，切除病灶更加精準。

一名50歲張先生每周都要小酌3至4次來放鬆，威士忌、啤酒跟高梁不拘，搭配著香腸、鹹豬肉或魷魚絲等醃製下酒菜，對胃又爽快。最近一個月覺得有「胃度度」的脹氣感，不時也會出現噁心想吐的症狀故就醫，經檢查後確診為胃癌，醫生採取腹腔鏡亞全胃切除術併淋巴結廓清術，住院一周出院返家。

衛生福利部南投醫院外科許家榮醫生指出，胃癌是不容小覷的疾病。胃癌的風險因素為：醃製食品、慢性潰瘍、幽門螺旋桿菌感染、肥胖、長期酗酒及吸煙等，大眾平日須多注意飲食，不可攝取過量的酒精及過鹹的食物。

腹腔鏡微創手術傷口小、復原快 切除病灶更精準

許家榮進一步說明，上述患者因消化道不適之症狀至肝膽腸胃科門診就醫，透過內視鏡切片檢查，確診為胃癌。手術治療是胃癌主要的治療方式，也是根治惡性腫瘤最有效方法。由於患者為早期胃癌，可以採取腹腔鏡手術，切除部分的胃及周邊淋巴廓清，剩下的胃再與小腸吻合重建消化道。

許家榮解釋，腹腔鏡微創手術與傳統手術比較，傷口較小、復原較快，而且腹腔鏡有放大視野的效果，幫助醫生在手術中看得更清楚，切除病灶更加精準。患者在術後病理確定為第一期胃癌，為了避免復發，後續也安排口服化學治療，目前持續監察中。