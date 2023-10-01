胃癌｜遠離胃癌！「混合療法」消滅蟲蟲危機達95%

許多人以為慢性胃痛、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍與胃癌的產生是因為壓力大或吸煙喝酒，事實上這些胃腸疾病產生的主因是胃裡有「蟲蟲危機」──幽門螺旋桿菌的感染。

「客製化精準除菌處方」成功治療頑固性幽門螺旋桿菌 根據研究顯示，幽門螺旋桿菌是造成全球胃癌發生的主要原因，有80%以上的胃癌為幽門螺旋桿菌所誘發。因此，如果能夠徹底殺菌，就可以預防胃癌的發生。安南醫院醫療副院長許秉毅分享，有一位67歲的羅先生長年為胃痛所苦，在他院接受胃鏡檢查後，發現有胃潰瘍及「頑固性幽門螺旋桿菌」感染，經兩次除菌治療都失敗，後來透過上網查詢，得知安南醫院可經由「精準醫學」治療頑固性幽門螺旋桿菌，於是至安南醫院就醫。 許秉毅副院長指出，頑固性幽門螺旋桿菌除菌失敗的主因，為細菌產生「抗藥性」或感染者「對藥物代謝過快」所造成；後續他透過細菌的抗藥性試驗與基因檢測，設計羅先生的「客製化精準除菌處方」，成功治癒了羅先生的幽門螺旋桿菌感染，使其遠離胃潰瘍及罹患胃癌的風險。

遠勝三合療法 「混合療法」除菌率高達 95% 此外，目前台灣醫師在治療幽門螺旋桿菌時，多採用傳統的「標準三合療法」，也就是兩種抗生素加上質子泵抑制劑；但隨著近年細菌抗藥性的增加，三合療法的除菌率已下降至82%。為了改善除菌效果，許秉毅與高雄醫學大學副校長吳登強、美國貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)胃腸病醫學系教授大衛．葛蘭漢(David Y Graham)共同發明了「混合療法」，除菌率高達95%，遠勝三合療法。 近期大規模多中心混合療法的臨床試驗，共計918位患者參與研究，證實了混合療法的卓越除菌率。許秉毅副院長提及，此研究還開發出各種除菌治療的療效預測模型，只要輸入每個地區細菌抗藥性資料，便能精準預估除菌療效，且成果最近刊登於國際知名期刊《美國消化醫學雜誌》(American Journal of Gastroenterology)。 研究共同主持人吳登強副校長解釋，所謂「混合療法」是一種14天的兩段式療法：前7天使用一種抗生素及質子泵抑制劑，後7天使用三種抗生素及質子泵抑制劑。高雄長庚醫院副院長蔡成枝補充說明，混合療法除菌效果優異，目前已成為「美國消化醫學會幽門螺旋桿菌治療準則」、「東協幽門螺旋桿菌治療共識」、「台灣幽門螺旋桿菌共識」之第一線治療建議處方。