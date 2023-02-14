胃部健康｜保「胃」健康從何做起？營養師：先了解胃部結構！提供3種營養素

現代人工作忙碌，三餐不正常，常常感到胃部不適，平時該如何保養胃？維持胃部健康呢？癌症關懷基金會執行長黃翠華營養師表示，胃本身就具有良好的平衡調節機制，重點是提供關鍵所需的營養素，像是蛋白質、維生素A、維生素C，並改變飲食習慣，不破壞其平衡便能保護胃部健康。

了解胃部結構、平衡機制 才能正確保胃！

想知道該如何維持胃部健康，必須先從胃部結構、平衡機制開始了解。黃翠華營養師提到，胃簡單來說可分為黏膜層、肌肉層，其中黏膜層上有各種複雜的細胞，能幫助胃自我調控、維持平衡。

黃翠華指出，胃會分泌胃蛋白酶來消化食物，但胃蛋白酶需要在酸性的環境下才能發揮良好的作用，而胃的壁細胞會分泌胃酸，使胃腔環境維持在pH值2.0以下，幫助胃蛋白酶分解、消化食物，還兼具良好殺菌效果。

然而，在這樣的酸性環境下，細胞難以存活，因此黏膜層還會分泌鹼性黏液，保護黏膜層上的細胞，以避免受到胃酸侵害。

黃翠華營養師表示，黏液能使黏膜層pH值維持在6.0至7.0，形成最佳「胃黏膜障蔽」，胃壁就可受到良好的保護，但有些食物會刺激胃酸分泌過多，破壞平衡，例如：酒精、胡椒、辣椒、甜食、咖啡等，應特別留意。