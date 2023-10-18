胃部功能疲弱不能忽視 8個健胃飲食策略提升腸胃機能(上)

都市人經常食無定時，加上壓力及活動量少等因素，令不少人消化機能減弱，引起消化不良及胃氣脹滯等表現。要維持腸胃機能健康，就要從飲食及習慣入手。今次就與大家分享8個健胃策略，改善腸胃機能之餘，更有助提升抵抗力，減低病患埋身。

1. 善用五穀 古人有云五穀養胃氣，故此中醫常用梗米作為處理腸胃機能減弱的材料之一，以達到補養胃氣健脾胃，促進脾胃機能有效運作，有利將食物的養分轉化予身體使用。 不過，縱使五穀雜糧營養高，但外皮及纖維使其較硬，多吃反而可能加重腸胃負擔。要取得五穀的營養又不傷胃，可以適量食用五穀混白米，利用白米較好消化特性補足五穀米的缺點，例如日間可以提高五穀的比例，晚上則建議要降低比重，以免妨礙消化。

2. 利用有溫度的食物來暖胃 胃腸脹氣、胃痙攣抽痛及消化不良等都源於胃中陽氣有損傷，導致身體腸胃機能沒有足夠能量可以順利運作。這時就要進食有溫度的食物，並要減少食用寒性食物，無法加熱的生果就選擇在日間身體氣血較旺的時間享食，又或先吃溫熱的食物，讓胃部動起來才吃生冷食物，從而減低寒性食物對脾胃的影響。

3. 清淡調味助消化 胃腸功能欠佳，便應避免增加胃腸負擔，最好選擇一些低刺激、高纖維、低糖、低油脂的食物，並以原型天然食物為主，盡量避免食用加工食品。各類食物中，油脂和蛋白質需要最長時間才能消化，所以食物油脂過多會增加腸胃的工作量，亦容易引起消化不良。