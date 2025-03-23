胃部基質瘤發生率飆升！「1檢查」是關鍵 治療對策一文睇清

52歲的陳先生在例行健康檢查時，透過胃鏡意外發現胃上體部有一個黏膜下腫瘤。為了進一步確診，醫生安排了內視鏡超聲波檢查，結果顯示腫瘤源自胃的肌肉層。
胃鏡檢查普及化 胃部肌肉層腫瘤檢出率飆升
亞東醫院肝膽胃腸科主治醫生鍾承軒指出，近年來，隨著影像診斷技術進步及腸胃內視鏡檢查的普及，胃壁「黏膜下肌肉層腫瘤」發生率逐年提升。根據流行病學研究，這類腫瘤的整體盛行率約為0.36%至1.94%，其中70歲以上族群的盛行率更高，可達10%。
對於2公分以下的小型胃壁肌肉層腫瘤，鍾承軒醫生建議，每6至12個月進行內視鏡超聲波追蹤。然而，約有3.2%至8.4%的患者在追蹤過程中可能出現腫瘤增大的情況，且病理組織學顯示，約30%至50%的此類腫瘤為「基質瘤」(gastrointestinal stromal tumor，簡稱GIST)，屬於惡性腫瘤，需及時進行切除治療，避免進一步惡化風險。
胃部GIST治療新選擇 微創技術成趨勢
鍾承軒醫生表示，傳統治療胃GIST的方式以外科手術為主，通常採用剖腹手術或腹腔鏡切除。然而，隨著內視鏡切除技術和內視鏡縫合技術的進步，透過微創胃鏡治療，不僅毋須體表傷口，適用於2至3公分以下的胃壁肌肉層腫瘤，還能達到診斷與治療同步進行的效果，大幅減少外科手術創傷並提升術後恢復速度。
建立健康管理習慣 定期診斷、精準治療
鍾承軒醫生提醒，若發現胃部黏膜下肌肉層腫瘤，應盡早尋求專業肝膽胃腸內外科團隊進行內視鏡超聲波評估，全面掌握腫瘤的大小、深度及惡性風險，並根據個別病情量身制訂治療計劃，包括外科手術或微創胃鏡切除。透過早期診斷與精準治療，不僅能有效降低疾病風險，還能大幅提升患者的健康預後與生活質素。
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