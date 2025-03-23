胃部基質瘤發生率飆升！「1檢查」是關鍵 治療對策一文睇清

52歲的陳先生在例行健康檢查時，透過胃鏡意外發現胃上體部有一個黏膜下腫瘤。為了進一步確診，醫生安排了內視鏡超聲波檢查，結果顯示腫瘤源自胃的肌肉層。

胃鏡檢查普及化 胃部肌肉層腫瘤檢出率飆升

亞東醫院肝膽胃腸科主治醫生鍾承軒指出，近年來，隨著影像診斷技術進步及腸胃內視鏡檢查的普及，胃壁「黏膜下肌肉層腫瘤」發生率逐年提升。根據流行病學研究，這類腫瘤的整體盛行率約為0.36%至1.94%，其中70歲以上族群的盛行率更高，可達10%。

對於2公分以下的小型胃壁肌肉層腫瘤，鍾承軒醫生建議，每6至12個月進行內視鏡超聲波追蹤。然而，約有3.2%至8.4%的患者在追蹤過程中可能出現腫瘤增大的情況，且病理組織學顯示，約30%至50%的此類腫瘤為「基質瘤」(gastrointestinal stromal tumor，簡稱GIST)，屬於惡性腫瘤，需及時進行切除治療，避免進一步惡化風險。