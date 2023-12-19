熱門搜尋:
六合彩 工展會2023 甘肅地震 天氣 旅發局餐飲消費券 MIRROR 黎智英 聖誕節2023 周海媚 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 年少日記 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-12-19 18:30:02

胃酸倒流超難受！常見3類藥物改善生活

分享：
胃酸倒流

對抗胃酸倒流，除了改善日常生活習慣，尋求藥品治療也可以達到不錯的效果。

胃酸倒流可謂現代人常見的文明病，不少人因為工作忙碌、壓力大，三餐作息不正常，暴飲暴食又吸煙喝酒，導致「火燒心」，經常感到胸口灼熱疼痛、嘔酸水、胃脹胸悶、喉嚨異物感、慢性咳嗽等，種種不適感導致生活品質受影響。

Ad Block

改善胃酸倒流 了解原因對症下藥

台灣衛生福利部食品藥物管理署建議要改善胃酸倒流的症狀，需先了解造成胃酸倒流的原因，才可以對症下藥。胃酸倒流常見原因如下：

  1. 下食道括約肌(稱作賁門)鬆弛：賁門連接著食道與胃，如同一道閘門，一旦鬆弛無法關緊且腹壓又增加時，胃酸就容易會從胃部逆流而上到食道。
  2. 日常生活習慣不良：三餐飲食不正常，暴飲暴食、狼吞虎嚥，或是一吃飽就躺平，還有經常食用咖啡、酒、茶、碳酸飲料及高糖分、高油脂、過酸過辣等刺激性食物，都會刺激胃酸分泌，容易造成胃酸倒流。此外，吸煙、熬夜、作息不正常等也會增加胃酸分泌導致胃酸倒流。
  3. 高風險族群如中央肥胖或懷孕，會因腹壓較高導致胃酸倒流，長期處於緊張與焦慮等高壓狀態，也可能增加胃酸分泌引起胃酸倒流。
胃酸倒流

賁門連接著食道與胃，如同一道閘門，一旦鬆弛無法關緊且腹壓又增加時，胃酸就容易會從胃部逆流而上到食道。

治療胃酸倒流 三藥物可改善

對抗胃酸倒流，除了改善日常生活習慣，尋求藥品治療也可以達到不錯的效果，目前用於胃酸倒流的藥品有下列幾類：

  1. 傳統制酸劑：碳酸氫鈉、碳酸鈣、鋁鎂化合物、鋁鎂鹽混合劑等，利用中和胃酸效果提升胃部酸鹼值，迅速緩解胃酸造成的不適。
  2. 胃酸分泌抑制劑：包括H2組織胺受體阻斷劑、質子泵抑制劑(PPI)，以及進年來新研發的鉀離子競爭性胃酸抑制劑(P-CAB)，藉由抑制胃酸的分泌達到症狀的改善，其中PPI是目前胃酸倒流的主流藥品。
  3. 其他輔助治療藥品：胃食道黏膜保護劑(Sucralfate)、胃腸蠕動劑(Metoclopramide)等。

食藥署提醒，若出現胃酸倒流症狀，應就醫請醫師診治，用藥如有任何問題也應該諮詢藥師，尋求醫藥專業人員的協助，以保障身體健康。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受