胃酸倒流超難受！常見3類藥物改善生活

對抗胃酸倒流，除了改善日常生活習慣，尋求藥品治療也可以達到不錯的效果。

胃酸倒流可謂現代人常見的文明病，不少人因為工作忙碌、壓力大，三餐作息不正常，暴飲暴食又吸煙喝酒，導致「火燒心」，經常感到胸口灼熱疼痛、嘔酸水、胃脹胸悶、喉嚨異物感、慢性咳嗽等，種種不適感導致生活品質受影響。