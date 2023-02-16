胃酸｜邊啲食物傷胃？快記低！就係呢兩種

胃本身具有良好的平衡機制，能分泌胃酸幫助胃蛋白酶消化食物，也會分泌鹼性黏液形成胃黏膜屏障，保護細胞不受胃酸侵蝕，然而，有些食物會刺激胃酸分泌過多、影響胃排空時間，破壞平衡，傷害胃部健康。
癌症關懷基金會執行長黃翠華營養師表示，甜食、刺激性食物、酒精、氣泡飲、咖啡因等，容易刺激胃酸分泌增加，而影響胃排空時間的食物，像是高油、糯米類等，會增加胃部負擔，這些都是所謂的傷胃食物。
5類食物易刺激胃酸分泌 過多胃酸會引起不適
胃酸分泌過多，容易造成胃部不適，長期下來，容易對胃產生傷害。黃翠華營養師指出，有5類食物容易導致胃酸分泌過多，首先是「甜食」，不僅會刺激胃酸分泌過多，許多研究也指出，糖分攝取過量會使許多疾病的發生率、死亡率增加。
黃翠華營養師提到，甜食還具有成癮性，民眾要特別注意，應避免過度喜好或過度依賴甜食，因此「減糖」是很重要的生活習慣，尤其胃不好的人應忌甜食，一般人也要盡量減少。
此外，「刺激性的食物」像是胡椒、辣椒、生洋葱、生大蒜等，也會刺激胃酸分泌過多。黃翠華營養師建議，這些食物應盡量避免，洋蔥、大蒜最好煮熟後減少其刺激性再吃。
而酒精、咖啡、有氣飲料也容易刺激胃酸分泌，應減少攝取。不過，要完全排除這些食物，對民眾來說其實相當困難，黃翠華營養師表示，如果要吃這些食物，切記！千萬不可以空腹吃，但最好還是減少攝取。
高油、糯米應避免 改善飲食習慣也很重要
而食物進到胃後須經過消化處理變成「食糜」，才可通過賁門進入小腸消化吸收，但有些食物會影響胃排空時間，導致消化不良，增加胃的負擔、傷害。黃翠華營養師指出，有兩類食物會影響胃的排空，導致民眾產生消化不良的感覺，第一，高油，第二，糯米類食物。
為甚麼糯米會造成消化不良呢？黃翠華營養師表示，糯米的結構與一般澱粉不同，糯米是支鏈澱粉，如同一隻手有直線、交叉處，比起一般澱粉的直鏈結構需要額外的酵素系統才能分解、消化，處理方式複雜，因此在胃停留時間就愈久，容易引起胃部不適。
不過，除了避免傷胃食物外，若不改變飲食習慣也容易引起許多胃部問題，現代人工作忙碌，常常囫圇吞棗，無法做到細嚼慢嚥，這也容易導致消化不良的症狀產生。
黃翠華營養師表示，食物若在口腔未充分咀嚼，進入胃後需要更多時間消化處理成食糜，建議民眾每一口食物應咬20至30下，養成良好的飲食習慣，才能保護胃部健康。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】