背痛、臀部麻痺 小心「退化性脊椎側彎」上身

48歲「阿榮」經營肉檔，每天清晨出門上工，原本扛上百斤豬肉對他而言是「小菜一碟」，但近來卻出現背痛、臀部痠麻等症狀，導致肉檔生意幾乎停擺，聽朋友介紹後前來就醫，檢查發現不僅嚴重脊椎側彎，同時合併神經根壓迫，透過電腦導航前側位脊椎減壓及骨融合手術，讓他又是一尾活龍重新拼經濟。

下肢疼痛、麻木 X 光 + 磁力共振揪元兇

亞洲大學附屬醫院骨科主治醫師林琮凱表示，經安排檢查X光後，影像顯示有退化性脊椎側彎及脊椎滑脫症狀，之後利用磁力共振檢查，也確認有椎孔狹窄合併神經根壓迫情形，揪出真正造成下肢疼痛、麻木、針刺感覺的元兇。