背肌訓練｜3招練下背、中下肌、背闊肌 在家運動減少肩頸痛

上班久坐容易腰背痛，做健身運動加後背肌是改善方法。背肌是上半身的最大肌群，除了有幫助你「燃燒卡路里」之外，背部肌肉的訓練還有助你減少肩頸痛以及下背痛的問題，還可以改善寒背、圓肩等不良身體姿勢。簡單說，即是又Slim又好看。

在健身室訓練背部，主要靠拉的動作，如果家中沒有器械那是否等於沒有辦法？非也，一些利用自身重量的動作可以幫到你加強背肌。