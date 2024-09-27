背部暗瘡難斷尾 不處理或留疤變黑

不止青春期，有時壓力過大，及女性在經期前後也會冒出幾顆惱人的暗瘡。一兩顆還好，但當數量開始驚人，而且不只長在面部，都令人十分頭痛。皮膚科專科醫生劉顏銘指，除了臉部外，其實胸口及背部也是常見生暗瘡的位置，如果情況嚴重，應盡早求醫開始療程。
皮脂腺分泌旺盛
暗瘡其實與皮脂腺分泌旺盛、毛囊開口過度角化、痤瘡桿菌大量繁殖所引起發炎反應有關，由於臉部、胸口及背部也是皮脂分泌旺盛的地方，是暗瘡的好發位置。加上悶熱的天氣令胸口及背部容易流汗，導致皮膚上的痤瘡細菌大量繁殖，引起暗瘡。劉顏銘指，過去有研究顯示，逾半臉上有暗瘡的患者，身體軀幹也有暗瘡，當中包括背部、胸口及手臂等。
與臉部比較，背部的角質層更加肥厚，不但位置麻煩令人難以塗上藥膏，就算塗上藥膏滲透率亦未必理想，同時背部暗瘡也特別留下色素沉澱、凸疤包括肥厚性疤痕及蟹足腫。
暗瘡唧走便可？
背部暗瘡的高危一族包括皮脂腺分泌旺盛及常做劇列運動的人，如青少年及運動員等。「另外，長時間背靠椅背、習慣背背囊及穿緊身衣的人士，因背部長期悶熱出汗，不斷摩擦，也很容易誘發暗瘡。」
出現暗瘡時，不少人的第一個想法是自行將暗瘡唧走，但劉顏銘提醒，自行唧走暗瘡，或到美容院強行用針刺穿發炎性暗瘡，都有可能導致色素沉澱、疤痕等風險，如果雙手不乾淨或針清用的針未有徹底消毒，更有機會導致細菌感染。
如果偶爾出現一兩顆暗瘡，可考慮用外用暗瘡藥膏處理，但如果屬發炎性暗瘡及出現囊腫等，就應盡快求醫。另外軀幹型暗瘡比較難纏，如果自行胡亂處理，容易留下疤痕，影響外觀。
按嚴重程度治療
暗瘡大致可分為輕微、中度及嚴重，按程度安排相對治療，如屬輕微暗瘡，醫生一般會處方外用藥物，包括一線藥物外用A酸、外用氧化苯、外用杜鵑花酸及外用抗生素等。劉顏銘續指，「外用A酸可溶解角質層、改善毛孔堵塞、去除粉刺及抑制發炎，其中新一代A酸的吸收程度及安全性亦較高，約兩周就可見效，副作用則包括局部皮膚刺激、泛紅、乾燥脫皮及光敏感性等。」中度暗瘡可考慮合併口服四環素類抗生素，以消炎及抑制痤瘡桿菌孳生，療程約需3至6個月不等；如屬嚴重暗瘡，就要考慮口服A酸，副作用包括皮膚乾燥及影響血脂等，療程時間因人而異。
接受暗瘡療程期間，要避免進食容易誘發暗瘡的食物，包括過甜的食物、奶類製品等，也要適當紓緩情緒及壓力，保持充足的睡眠，都對治療暗瘡有幫助。
避免背部誘發暗瘡貼士
‧每日洗澡，尤其是運動後；
‧避免穿過緊的衣服；
‧辦公室椅背盡量選擇透氣材質；
‧避免長時間緊靠椅背。