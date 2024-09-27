背部暗瘡難斷尾 不處理或留疤變黑

不止青春期，有時壓力過大，及女性在經期前後也會冒出幾顆惱人的暗瘡。一兩顆還好，但當數量開始驚人，而且不只長在面部，都令人十分頭痛。皮膚科專科醫生劉顏銘指，除了臉部外，其實胸口及背部也是常見生暗瘡的位置，如果情況嚴重，應盡早求醫開始療程。

皮脂腺分泌旺盛

暗瘡其實與皮脂腺分泌旺盛、毛囊開口過度角化、痤瘡桿菌大量繁殖所引起發炎反應有關，由於臉部、胸口及背部也是皮脂分泌旺盛的地方，是暗瘡的好發位置。加上悶熱的天氣令胸口及背部容易流汗，導致皮膚上的痤瘡細菌大量繁殖，引起暗瘡。劉顏銘指，過去有研究顯示，逾半臉上有暗瘡的患者，身體軀幹也有暗瘡，當中包括背部、胸口及手臂等。