背部生8厘米脂肪瘤！微創切除回復自信

54歲張姓婦人日前就醫，因背部有一顆約8公分大脂肪瘤，雖然不痛不癢，每天卻得刻意穿寬鬆衣物，避免引來旁人異樣眼光，讓她決定手術切除一勞永逸，經安排磁力共振檢查，果然找到肌肉下巨大脂肪瘤，經採用微創手術切除後，婦人恢復自信，同時也能一夜好眠。
脂肪瘤大多良性腫塊 中年人較易生長
亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠表示，脂肪瘤主要是脂肪過度增生所導致，常見在背部、後頸或胸腹部等脂肪組織較為豐富的地方，與肥胖程度無關，是皮膚上常見的病灶，通常40至60歲的中年人較容易生長，它的外圍會包覆一層纖維組織，擠壓之後不會散開，摸起來柔軟、用手戳可以滑動、面積大，絕大多數是良性的腫塊，僅有極少數病例，脂肪瘤會轉變成惡性腫瘤，患者毋須太過擔心。
脂肪瘤過大恐壓迫組織及神經 可微創手術摘除
鄭旭棠強調，雖然脂肪瘤生長緩慢，也不會發炎、併發成膿瘡或皮膚壞死，但若是脂肪瘤長得太過巨大，不僅會影響生活、外觀上不美觀，也可能會壓迫周邊組織、神經，產生疼痛、皮下脂肪或肌肉萎縮，就必須盡快就醫處理。
鄭旭棠進一步表示，脂肪瘤可能為單顆或多顆，若是不想動手術，可以透過注射類固醇縮小脂肪瘤組織，或者是以抽脂方式，抽除大量的脂肪組織，但此兩種方式復發的可能性高，若要徹底拔除，則會建議手術直接將整顆脂肪瘤取出，降低復發風險。
生長速度過快應就醫診治
鄭旭棠提醒，雖脂肪瘤大多為良性，但還是必須定期追蹤，觀察是否生長速度過快、邊緣不規則、觸摸有硬物感時，則必須要就醫檢查，以免錯過治療良機。