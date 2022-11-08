背部生8厘米脂肪瘤！微創切除回復自信

54歲張姓婦人日前就醫，因背部有一顆約8公分大脂肪瘤，雖然不痛不癢，每天卻得刻意穿寬鬆衣物，避免引來旁人異樣眼光，讓她決定手術切除一勞永逸，經安排磁力共振檢查，果然找到肌肉下巨大脂肪瘤，經採用微創手術切除後，婦人恢復自信，同時也能一夜好眠。

脂肪瘤大多良性腫塊 中年人較易生長

亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠表示，脂肪瘤主要是脂肪過度增生所導致，常見在背部、後頸或胸腹部等脂肪組織較為豐富的地方，與肥胖程度無關，是皮膚上常見的病灶，通常40至60歲的中年人較容易生長，它的外圍會包覆一層纖維組織，擠壓之後不會散開，摸起來柔軟、用手戳可以滑動、面積大，絕大多數是良性的腫塊，僅有極少數病例，脂肪瘤會轉變成惡性腫瘤，患者毋須太過擔心。