熱門搜尋:
比利時布魯塞爾槍擊案 消委會 以巴衝突 玫瑰崗中學 施政報告2023 天氣 冰上火花 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-10-17 13:20:45

背闊肌訓練｜背肌訓練冇反應？啞鈴/橡筋帶輔助2招健身

分享：
背闊肌訓練｜背肌訓練冇反應？啞鈴/橡筋帶輔助2招健身（am730製圖）

背闊肌訓練｜背肌訓練冇反應？啞鈴/橡筋帶輔助2招健身（am730製圖）

有些人之健身時在做背部訓練時，或者會覺得背闊肌（英文︰latissimus dorsi）無甚感覺，缺乏「大腦肌肉連結」(mind muscle connection)，好像訓練都白做了，然後仍然一下引體上升都做不到。如果你都有以上困擾，不妨從以下兩個動作著手。

負荷分到上背、手臂

不少拉的訓練動作，都有手臂二頭肌的參與，容易使人過度用上臂力；又或動作角度欠佳，讓負荷都走到上背。這時可以做單臂啞鈴划船和直臂下壓，將目標肌肉集中到背闊肌，提升感受度。直臂下壓直接將二頭肌排除在外；單臂啞鈴划船則仍要留意手肘要貼近身體、以及啞鈴軌跡是呈弧形而非直線上落，才可得到最佳效果。

健身｜簡易背肌訓練 健身｜簡易背肌訓練（am730製圖） 健身｜簡易背肌訓練（am730製圖） 健身｜簡易背肌訓練（am730製圖） 健身｜簡易背肌訓練（am730製圖）
Ad Block

背闊肌訓練｜單臂啞鈴划船

  1. 選取合適重量啞鈴，起初不妨輕一點，因為主要是啟動背闊肌。
  2. 一手持啞鈴，另手扶住穩固物件，如健身椅等，讓上半身盡量接近水平。雙腳可微曲約肩闊站穩，亦可單膝同時跪於健身椅上，最緊要身體穩定。
  3. 持啞鈴的手自然垂下，肩膊放鬆。
  4. 背部發力將手肘帶起至最高，緊記要接近腰部而不要往外抽起。肩膊勿往頭方向聳起，啞鈴軌跡呈弧形。在頂峰收縮位置停留1秒，然後背部慢慢放鬆，讓啞鈴回到原處。
  5. 提起啞鈴時呼氣，放鬆時吸氣。做10至15次為一組，換手再做。左右手各做2組。
單臂啞鈴划船

單臂啞鈴划船

背闊肌訓練｜直臂下壓

  1. 可選擇鋼線機、滑輸下拉器械，或者將橡筋帶繞住單槓去做。
  2. 以橡筋帶為例，採站姿，捉住橡筋帶兩端，放鬆時手臂會自然往前伸。
  3. 雙腳約肩闊站立，身體保持挺胸收腹沉肩。
  4. 背部發力將手臂收到身體兩旁，過程中手臂保持伸直，只有肩關節在活動。
  5. 在頂峰收縮位置停留1秒，再以2至4秒時間慢慢返回起始位置。
  6. 拉下時呼氣，返回起始位置時吸氣。做10至15次為一組，做2組。
直臂下壓 直臂下壓
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受