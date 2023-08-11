胎兒真會小器？孕婦戒口避搬屋有根據

在早孕階段，準父母即使滿懷喜悅，亦不敢跟人分享，只因擔心「胎兒小器」。的確此時有兩成孕婦會自然流產，婦產科專科醫生蔡詩雅指，較常見於高齡產婦，或是有胚胎不正常等情況。「儘管早孕階段時流產機率相對較高，但在出現症狀時及早求醫，仍有挽救機會。」
傳統認為孕婦應戒吃生冷食物，尤其於懷孕頭12周的早孕時期，不過西方並無這個說法，孕婦更會如常吃沙律。蔡詩雅表示，懷孕時戒吃生冷食物不無道理，但原因並非如我們所想。「雖然西醫沒有食材是否寒涼的說法，但未經煮熟食物的衛生狀態較難保證，例如軟芝士易含有李斯特菌，一旦感染有可能導致胎死腹中。」
避免操勞
此外，外出喝冷飲也無法確保冰粒是否乾淨，魚生刺身在食肆或運送期間溫度亦難控制，可能令細菌、病毒孳生。蔡詩雅補充，「話雖如此，但孕婦毋須過度戒口，最重要是注意營養均衡，並且要攝取足夠的葉酸。」
另一方面，蔡詩雅指懷孕不應該搬屋並非風水問題，而是因為孕婦過度勞動，或者休息不足。「只要不讓孕婦操勞，仍然可以搬屋，毋須避忌。」
懷孕初期出血要盡快求診
有數據指每五個孕婦，就有一個在懷孕期間下體出血，當中有半數流產。至於為何下體出血，可能是因為有葡萄胎、宮外孕，或是流產等。蔡詩雅說早孕時下體出血成因眾多，應儘快約見婦產科醫生，半數患者可找到解決方法，「孕婦已有下體出血、在超聲波檢查中找不到胎兒或胎囊，或是擔心有宮外孕，醫生便會建議做Beta HCG快速血液檢查，了解胎兒著床是否正常。」
半數患者解決有法
本身有慣性流產的孕婦，亦可進行抗磷脂質症候群(APS)檢查，找出是否因為血管容易栓塞，導致胎盤血流不足、胎兒難以成長。蔡詩雅指如果情況確是如此，可服用阿士匹靈或注射抗凝血藥來改善胎盤血流。
進行人工受孕(IVF)的孕婦，她們本身已在服用藥物刺激荷爾蒙，因此在懷孕初期，必須繼續服用這些藥物，讓子宮情況穩定，胎兒可穩定地著床，及至12周後，胎盤已經形成，便可按醫生指示停藥。至於已知有多囊卵巢症的孕婦，由於來經日子未必準確，亦可能要進一步檢查以了解預產期。
早孕自然流產勿自責
在早孕期間流血的話，醫生可以處方安胎藥，通常是一種荷爾蒙補充劑，有助停止下體出血。但不幸流產的話，不少孕婦也難以接受。蔡詩雅分享道，「如果胎兒不夠健全，就算用盡方法，大多數也在12周內就會自然淘汰，所以孕婦千萬不要自責。」她說最重要是懷孕後多加注意身體變化，進行必要的檢查；有下體出血和腹痛就要馬上約見醫生。