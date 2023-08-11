胎兒真會小器？孕婦戒口避搬屋有根據

在早孕階段，準父母即使滿懷喜悅，亦不敢跟人分享，只因擔心「胎兒小器」。的確此時有兩成孕婦會自然流產，婦產科專科醫生蔡詩雅指，較常見於高齡產婦，或是有胚胎不正常等情況。「儘管早孕階段時流產機率相對較高，但在出現症狀時及早求醫，仍有挽救機會。」

傳統認為孕婦應戒吃生冷食物，尤其於懷孕頭12周的早孕時期，不過西方並無這個說法，孕婦更會如常吃沙律。蔡詩雅表示，懷孕時戒吃生冷食物不無道理，但原因並非如我們所想。「雖然西醫沒有食材是否寒涼的說法，但未經煮熟食物的衛生狀態較難保證，例如軟芝士易含有李斯特菌，一旦感染有可能導致胎死腹中。」

避免操勞

此外，外出喝冷飲也無法確保冰粒是否乾淨，魚生刺身在食肆或運送期間溫度亦難控制，可能令細菌、病毒孳生。蔡詩雅補充，「話雖如此，但孕婦毋須過度戒口，最重要是注意營養均衡，並且要攝取足夠的葉酸。」

另一方面，蔡詩雅指懷孕不應該搬屋並非風水問題，而是因為孕婦過度勞動，或者休息不足。「只要不讓孕婦操勞，仍然可以搬屋，毋須避忌。」