胖童高於同齡生 青春期卻長不高？醫曝原因籲及早減重有望逆轉

小兒科陳如瑩醫生指出，肥胖兒童通常營養過剩，會出現「骨齡超前」的情形，不過進入青春期時，肥胖可能會導致生長板提早閉合，從而限制身高的進一步增長。

有些肥胖的兒童，小時候長得比其他人還要高，進入青春期身高增長速度卻放慢，反而比不過同齡人。小兒科陳如瑩醫生指出，這是因為肥胖兒童通常營養過剩，會出現「骨齡超前」的情形，不過進入青春期時，肥胖可能會導致生長板提早閉合，從而限制身高的進一步增長。

許多小朋友喜歡吃零食、快餐，喝含糖飲料，長期不均衡的飲食形態不僅會造成肥胖，還可能引發肥胖和營養過剩的問題。陳如瑩醫生說明，一般而言兒童在青春期前每年大約可長高4至6公分，在青春期身高衝刺階段，一年則可長高6至8公分，但肥胖可能會改變這一成長模式。瑞典就有一項研究就探討了「肥胖的嚴重程度」對兒童生長的影響。研究發現，兒童肥胖程度愈高，童年時期的身高通常較高，生長速度也較快。但進入青春期後，肥胖兒童的成長速率卻會變慢，研究團隊甚至發現重度肥胖的孩子身上，可能完全不會出現明顯的生長加速。

肥胖問題致生長板提前閉合 青春期前控制體重可改善

陳如瑩醫生解釋，肥胖兒童若營養過剩，體內生長相關激素的水平可能在青春期前的階段發生異常，進而促進骨骼生長、出現骨齡超前的現象，使得肥胖的孩子在童年時期看起來比同齡孩子高。但肥胖問題卻也可能讓生長板提前閉合，這些孩子的成長優勢會明顯減弱，身高的增長也因而受限。

不過，上述研究也指出，如果在青春期前成功治療肥胖，這些孩子的生長速度有機會恢復正常！陳如瑩醫生也曾遇到過類似的案例。醫生分享，這位肥胖的孩子最初身高增長速度不如預期，不過在就醫後調整飲食與生活習慣，已成功減少體脂、逆轉肥胖問題，肥胖相關共病如高血脂、高尿酸、脂肪肝等也獲得改善，身高更開始有了明顯的增長。因此醫生也呼籲家長，要好好把握黃金時期，在進入青春期前讓孩子控制體重，不僅能改善健康，也能幫助身高發展，千萬不要錯失生長衝刺的機會。

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