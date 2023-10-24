胡慧沖親述 通波仔有無後遺症？血管冇彈性有辦法？

胡慧沖經常拍片介紹美食，飲食難免較不節制。他近日因發現自己有三高問題，血管硬化導致阻塞需入院接受「通波仔」手術。胡慧沖透露：「係未做手術之前我已經成日頭暈，心口痛，個陣都知出事啦。結果檢查出有3條血管冇哂彈性，啲血唔流通，其中有1條仲好嚴重，要做通波仔。」

「通波仔」有無後遺症？

胡慧沖做完「通波仔」手術，醫生亦有囑咐他通波仔並非一勞永逸，因為有近4成人會在2年內再復發*，所以需要改變生活習慣，控制飲食及保養血管健康，以防復發。

胡慧沖稱：「我還有另外2條血管都缺乏彈性，血液唔順暢，唔好好保養，啲血液上唔到個心同腦就好危險。個下先知原來血管彈性咁緊要，我後尾就算食野清淡咗但對血管彈性都冇用。」

術後如何令血管回復彈性？

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