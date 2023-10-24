胡慧沖親述 通波仔有無後遺症？血管冇彈性有辦法？

胡慧沖經常拍片介紹美食，飲食難免較不節制。他近日因發現自己有三高問題，血管硬化導致阻塞需入院接受「通波仔」手術。胡慧沖透露：「係未做手術之前我已經成日頭暈，心口痛，個陣都知出事啦。結果檢查出有3條血管冇哂彈性，啲血唔流通，其中有1條仲好嚴重，要做通波仔。」
血管硬化早期徵兆？
- 頭暈、頭痛
- 煩躁、心悸、心口痛
- 耳鳴或眩暈
- 記憶力減退
- 失眠，多夢
「通波仔」有無後遺症？
胡慧沖做完「通波仔」手術，醫生亦有囑咐他通波仔並非一勞永逸，因為有近4成人會在2年內再復發*，所以需要改變生活習慣，控制飲食及保養血管健康，以防復發。
胡慧沖稱：「我還有另外2條血管都缺乏彈性，血液唔順暢，唔好好保養，啲血液上唔到個心同腦就好危險。個下先知原來血管彈性咁緊要，我後尾就算食野清淡咗但對血管彈性都冇用。」
術後如何令血管回復彈性？
「靈芝孢子」已獲中國《藥典》收載的珍貴食材，受到廣泛應用於中醫角度，預防重於治療，扶本固正，滋養五臟六腑。服用已破壁靈芝孢子能有效增強人體免疫力，調節身體各機能，同時強韌血管，增加血管彈性及血液含氧量，排清血管垃圾，穩定三高指數#，守護心腦血管健康，是促進人體健康和長壽的食材。
胡慧沖受血管問題困擾 全靠食「佢」解決^
胡慧沖：「經理人介紹我食呢個『草姬靈芝孢子』，話佢嘅珍貴配方係目前市面上最全面嘅，有哂成棵靈芝同舞茸。咁我食咗1個月，就係上星期搵醫生覆診，醫生話我冇出現後遺症身體恢復得好好，仲幫我 check 返啲指數，話我啲三高指數已經回落返健康水平，同埋血管彈性指數亦都正常返，血液流暢返，醫生話好少人咁短時間，就令到血管彈性指數咁快正常返，叫我keep住要咁樣都唔洗太擔心會復發，我聽完即刻放心哂，呢個『草姬靈芝孢子』太犀利~」
中醫解說：「草姬靈芝孢子」珍貴配方 更全面^
中醫曾偉恆：「靈芝孢子所含的成分靈芝多體、三帖類等可以調節免疫系統及增強血管彈性，穩定三高指數。食用靈芝孢子可增強身體抵抗力，滋養人體五臟六腑，有效提升精神活力，同時強韌血管，穩定三高指數#，守護心血管健康。市面上一般靈芝產品多數配方只有靈芝子實體或靈芝孢子。建議選擇配方98%破壁率，並集合『全破壁靈芝孢子』、『靈芝子實體』、『靈芝菌絲體』及『舞茸』於一身的靈芝產品。這樣就等於整顆靈芝的營養價值都可以被身體完全吸收。」
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胡慧沖力推：1個月增強血管彈性 穩定三高指數^
胡慧沖服用「草姬靈芝孢子」1個月，他的三高指數及血管彈性指數已回復健康水平。他說：「直到依家我每日都食兩粒『草姬靈芝孢子』，我嘅血液含氧量都增加咗，成個身體循環變好咗，唔使再驚心腦血管嘅問題啦。」
165萬+健康見證 23年星級用家力推
郭晉安：「食咗23年# 草姬靈芝孢子，咁多年黎幫我身體強免疫、穩三高，係信心保證。」^
江欣燕：「20年嚟全靠草姬靈芝孢子幫我身體keep住最佳狀態，增強免疫力，穩定三高指數，守護我同全家人健康！」^
陳彥行：「草姬靈芝孢子對增強免疫同穩定三高指數咁好，我梗係keep住食啦，繼續維持三高指數係健康水平，為咗自己為咗屋企人一定唔可以比身體出事！」^