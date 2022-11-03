胰臟癌只可靠化療 副作用可克服 癌因性疲憊最難捱

胰臟癌被喻為癌王，因五年存活率僅有6%，多數患者確診時已為晚期，且容易復發，與其他癌症相比，更讓患者難以接受。63歲的陳先生本來就屬於高瘦身材，退休後愈來愈瘦，卻沒察覺異常，後因腸胃不適就診才發現罹患胰臟癌，驚愕不已。由於腫瘤已侵犯到腸道，無法立刻安排手術，彰化基督教醫院血液腫瘤科主治醫師曾若涵先安排進行化療，陳先生在醫師的叮嚀囑咐下，並未拋下原本就有的運動習慣，即使化療後感到虛弱也會起身運動，體力並未大幅衰退，腫瘤也在療程中縮小，後順利手術移除，持續追蹤。 胰臟癌晚期無法開刀 化療縮小腫瘤後可手術 胰臟附近有許多大血管，若腫瘤生長位置包覆血管，便會增加手術困難度，曾若涵醫師表示，民眾聽到晚期不必太驚慌，無法開刀也不代表已經轉移，晚期中真正轉移的病人大概三成，但若對化學治療反應良好，腫瘤縮小可與血管分離，都能後續開刀移除。由於常見轉移至肝臟，能手術完全移除乾淨的機率不高，不見得一勞永逸，目前治療指引以化學治療為標準。

癌細胞基因突變快易復發 化療合併治療接續上 胰臟癌最難纏的特色就是分化快、易復發，即使對化療藥物反應良好，可能半年後癌細胞又會基因突變後失效，再度復發。曾若涵醫師指出，目前用於治療胰臟癌的化療藥物種類眾多，針對這種基因突變特性，都會使用2至3種藥物合併治療，藉由不同藥物機轉來壓制癌細胞，第一線藥物失效也還有第二線、第三線可接應。其中二線藥物為國衛院與台灣藥廠研發出，加上微脂體包覆，副作用變少，與其他藥物合併使用可延長無疾病存活期，並已獲得美國FDA認證，也於2016年納入美國國家癌症資訊網(NCCN)治療指引，作為第二線標準治療建議。