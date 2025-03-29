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健康
2025-03-29 15:30:00

胰臟癌成因｜患1病增患「癌王」風險6倍 醫生揭5類人最高危

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胰臟癌成因｜患1病增患「癌王」風險6倍 醫生揭5類人最高危

胰臟癌成因｜患1病增患「癌王」風險6倍 醫生揭5類人最高危

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胰臟癌是香港五大致命癌症之一，亦被稱為「癌王」，但其具體成因仍然未明。有醫生指出，如果患上代謝綜合症，有可能會令胰臟脂肪形成，結果會令患上胰臟癌風險增加6倍。另外，5類人屬於高危人士，容易出現脂肪胰臟問題。

為甚麼脂肪胰會導致癌化？

胃腸肝膽科醫生林相宏在其facebook專頁上分享指，脂肪肝相對普遍，但脂肪胰的問題同樣不容忽視，其發病率高達16%。根據最新研究，胰臟癌患者中有高達62%存在脂肪胰，屬於正常人的6倍。林醫生續解釋，由於過多的脂肪細胞會增加血液中的促發炎因子，同時降低抗發炎的細胞因子IL-10，造成細胞缺氧，進而促進細胞癌化。而脂肪胰與糖尿病、體重指數(BMI0以及慢性胰臟炎密切相關。

日本學者Yamazaki曾提出了一個理論假說，認為胰臟的疾病源自於胰臟內過多的脂肪，這可能導致糖尿病、急性及慢性胰臟炎，甚至是胰臟癌。

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50%脂肪胰患者有糖尿病

林醫生指，脂肪胰臟的形成原因與脂肪肝相似。當缺乏運動且攝取過多油膩食物時，體內多餘的脂肪會儲存起來。事實上，胰臟對脂肪的敏感度比肝臟更高，更容易導致胰島素敏感度下降，增加胰島素抗性，最終引發糖尿病。研究顯示，約一半的脂肪胰患者都有糖尿病。

林醫生指，以下2大類人較容易患上脂肪胰臟：

第一類：與代謝綜合症相關

  • 腹部肥胖。
  • 血壓偏高。
  • 血糖偏高。
  • 三酸甘油酯偏高。
  • 高密度(好)膽固醇偏低。

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  • 酒精會導致胰腺細胞被脂肪細胞取代。
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如何檢查脂肪胰？

林醫生指，脂肪胰的檢查難度高於脂肪肝。雖然肝臟可以通過腹部超聲波輕鬆檢查，但由於胰臟位置較深，容易受到空氣阻擋，因此需要透過內視鏡超聲波、斷層掃描或磁力共振來進行詳細檢查。其中，內視鏡超聲波能提供胰臟結構的最詳細資訊。

林醫生亦指出，肥胖是脂肪胰的主要高風險族群。逆轉脂肪胰的關鍵在於：

  • 減少碳水化合物攝取，包括含糖飲料、精緻澱粉和過甜的水果。
  • 多攝取原型食物。
  • 避免飲酒。
  • 養成規律的運動習慣。
  • 控制體重是預防胰臟疾病的最佳方式。

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