胰臟癌成因｜患1病增患「癌王」風險6倍 醫生揭5類人最高危

胰臟癌是香港五大致命癌症之一，亦被稱為「癌王」，但其具體成因仍然未明。有醫生指出，如果患上代謝綜合症，有可能會令胰臟脂肪形成，結果會令患上胰臟癌風險增加6倍。另外，5類人屬於高危人士，容易出現脂肪胰臟問題。

為甚麼脂肪胰會導致癌化？

胃腸肝膽科醫生林相宏在其facebook專頁上分享指，脂肪肝相對普遍，但脂肪胰的問題同樣不容忽視，其發病率高達16%。根據最新研究，胰臟癌患者中有高達62%存在脂肪胰，屬於正常人的6倍。林醫生續解釋，由於過多的脂肪細胞會增加血液中的促發炎因子，同時降低抗發炎的細胞因子IL-10，造成細胞缺氧，進而促進細胞癌化。而脂肪胰與糖尿病、體重指數(BMI0以及慢性胰臟炎密切相關。

日本學者Yamazaki曾提出了一個理論假說，認為胰臟的疾病源自於胰臟內過多的脂肪，這可能導致糖尿病、急性及慢性胰臟炎，甚至是胰臟癌。