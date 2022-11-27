胰臟癌｜當沉默殺手敲門 理解不一樣的胰臟癌治療

當沉默殺手敲門 理解不一樣的胰臟癌治療

胰臟癌被稱為沉默的殺手，因為胰臟癌來的靜悄悄，發現時通常已經是晚期，死亡率相當高，連多數癌症首選的手術治療，也拿它沒辦法。台中榮民總醫院一般外科羅少喬醫師指出，胰臟癌確診者當中，40%已經發生遠端轉移，40%因腫瘤細胞侵犯動、靜脈，不適合進行外科手術，最終僅有20%的病人能接受手術治療。 胰臟癌外科手術 術後復發率仍逾七成 「相當遺憾的是，接受手術的患者當中，大部分還是會復發。」羅少喬醫師坦言，胰臟癌患者開刀後約有七成1年左右復發。胰臟癌治療之路艱辛，是民眾與醫師都必須看清的現實。 胰臟癌在藥物治療的突破有其侷限，因此手術是普遍施行的主要治療方式。病人通常接受手術後，需要非常多時間修復元氣，生活質素也會下滑，體能尚未復原到一定狀態的情況下，將難以接續預防復發的化學治療，甚至許多患者在術後就因後續併發症撒手人寰。

翻轉胰臟癌治療舊態度 日推化療－手術－化療 日本面對胰臟癌治療的態度很不一樣。羅少喬醫師指出，日本醫界的胰臟癌治療準則，是先以化學治療作為術前的前導治療，這時病人體力狀態仍佳，透過前導化療，能把體內零散、幾乎看不見的癌細胞消除，且有機會縮小腫瘤，療程結束再接續切除手術，二者相輔相成，最後再輔以預防復發的術後化療，是2019年起日本醫界公認的胰臟癌治療策略。 然而這套策略，在台灣的推行卻有困難。羅少喬 醫師指出，台灣胰臟癌患者的平均年齡落在68歲，該年齡層的患者因早年醫學不發達，癌症病患化療帶來劇烈副作用的印象深植在心，以至於現今化療藥物雖有長足進展，卻仍抱持著保守且負面的態度。

前導化療並不陌生！先帶走「癌細胞種子」 「胰臟癌並非首個採取術前化療的癌症，在乳癌、胃癌，都已經逐漸成為主流趨勢，且在台行之有年。」羅醫師坦言，雖然術前化療不像手術切除一樣，能看到腫瘤細胞被移除的立即結果，卻能消除許多散落在身體各處，檢查所難以察覺、未來會成為復發未爆彈的「癌細胞種子」。 為甚麼術前化療如此重要？羅醫師點出關鍵，因為病人對每個化療藥物的治療反應率不同，術前趁化療容忍度相對較高時，找到藥物反應效果較好的藥物，在手術後進行化療時，能省去試錯時間，少走冤枉路，更重要的是病人看得見化療成效，術後化療也會抱持更樂觀積極的態度，有更高的醫囑順從性，能帶來更佳的治療成效。

不想再白受罪了… 醫籲民眾審視胰臟癌治療順序 羅醫師分享，許多胰臟癌病患認為直接執行手術是最佳的治療方式，而患者術後因手術大傷元氣，從此無法繼續耐受後續治療，或是化療無法發揮理想的療效的案例不在少數，等於是白白受了手術的苦楚卻看不到疾病盡頭，做了大犧牲卻依然無法換回良好的生活品質。 「這是非常令人痛心且可惜的，其實化療是可以被溝通的。」羅醫師對日本的胰臟癌治療準則表示認同，現今醫療對化療副作用的處理已有愈來愈高的掌握度，因此呼籲民眾對術前或術後的化療應持更開放的態度。