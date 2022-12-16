胰臟癌｜積極治療、平時愛種菜 竟與癌王共存3年

世上有許多名人因胰臟癌病逝，如：蘋果電腦創辦人Steve Jobs、世界三大男高音之一盧洽諾‧帕華洛帝。胰臟癌有一別稱為「癌症之王」，發生人數幾乎等於死亡人數，是一種高度惡性的疾病，由於早期無症狀且檢查不易，因此絕大多數患者確診時已病入膏肓，存活期恐不到一年。 然而，中國醫藥大學新竹附設醫院血液腫瘤科主任鍾智淵醫師表示，雖然胰臟癌惡性度高，但現今的治療藥物，不論是一線治療，或復發時接續的二線治療，皆有望延長患者存活期，醫師也分享臨床上一名患者，相當積極配合治療，平時熱愛下田種菜，總是保持著身心健康，治療至今已三年，成功與疾病和平共存。

中國醫藥大學新竹附設醫院血液腫瘤科主任鍾智淵醫師

體重減輕、排出灰白便或莫名出現黃疸 可能是胰臟癌應提高警覺 在台灣每年約1,900人死於胰臟癌，2021年十大癌症死因中，胰臟癌排名第七。胰臟癌有哪些症狀？鍾智淵醫師表示，早期通常沒有症狀，然而直到出現症狀時，多已相當嚴重且已進入晚期，通常為體重下降(減輕5-10%)、胃口差、吸收不好、出現強烈的背痛、腹痛，以及排便呈現「灰白色」，由於膽汁並無將糞便染色，乃因腫瘤壓迫膽道，使得膽汁無法順利排至十二指腸，糞便因而無法呈現正常的黃褐色，甚至會出現黃疸。 鍾智淵醫師指出，胰臟癌的檢查與診斷具有相當難度，因為胰臟藏在腹腔深處，與其他器官交錯，亦受到腸子遮擋，因此無論徒手觸摸、超音波、電腦斷層，其診斷皆有所局限，時常被延誤，若要開刀取出組職化驗，也有一定難度，更遑論胰臟癌以手術根除腫瘤，且過往傳統的化療、標靶、免疫治療的效果皆差，許多患者僅有6至10個月的存活期。