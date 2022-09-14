胸悶、心悸、昏厥 新冠肺炎感染後之心血管症候群

一名32歲黃先生，無已知之過去病史，今年5月中旬感染新型冠狀病毒(COVID-19,SARS-CoV2)，除了有常見的呼吸道症狀外，也併發胸悶、心悸、氣喘等症狀，嚴重時甚至幾近暈厥。由於症狀加劇，遂至心臟內科門診求診，經檢查發現併發嚴重心律不整，心室性心搏過速(ventriculartachycardia, VT)發作持續時間長達將近20秒，經醫療處置及藥物調控後，已漸趨穩定，心肺症狀也逐漸改善。

變異株 Omicron 死亡率雖低 但仍需積極避免重症

台灣逐步走向後疫情開放時代，防疫政策亦逐步鬆綁，國泰綜合醫院心血管中心主治醫師陳玠宇表示，因當前新冠肺炎流行變種病毒株Omicron之重症死亡率較低，根據目前統計資料，整體死亡率約為萬分之二至十左右，但其傳播力較過往病毒株強，且有較明顯之免疫逃脫現象，即使在接種新冠疫苗之後仍有感染風險，但疫苗保護可減少中重症死亡率，因一旦進入中重症後，死亡率則攀升，也因此台灣中央流行疫情指揮中心針對高風險病人建議即早投予抗病毒藥物治療，減少後續演變成重症死亡風險個案。