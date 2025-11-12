胸悶、難呼吸別未必心臟病！可能係「過度換氣」 心理學家教改善方法

「胸悶、呼吸不過來，以為自己心臟病發！」40歲的全職媽媽阿芳，最近因突發胸悶、喘不過氣，讓她焦慮不安，嚴重影響睡眠與生活；加上受親人心臟病過世陰影，讓阿芳擔心自己是心臟病發作，嚇得趕緊就醫。經臺中榮總嘉義分院心臟科與神經科檢查後，先排除心臟或自律神經問題，醫生轉介她至精神科，才發現她罹患的其實是「過度換氣恐慌症」。

常被誤認為心臟病 女性恐慌症風險比男性高 2 倍

臺中榮總嘉義分院心理學家洪美蘭表示，「過度換氣」臨床上是一種常見的身心反應，通常與情緒緊張、焦慮或壓力過大有關。當人們呼吸太快、太淺時，身體會吸入過多氧氣、排出過多二氧化碳，導致出現胸悶、心跳加快、手腳發麻、頭暈等不適感，讓許多人因此誤以為自己心臟出了問題。

洪美蘭心理學家指出，研究發現，18至64歲成人中，約7%女性與3.3%男性罹患恐慌症，女性罹患恐慌症機率，約是男性的兩倍，推測可能與荷爾蒙變化及較高的情緒敏感度有關。

恐慌發作常陷惡性循環 擺脫過度換氣焦慮有貼士

洪美蘭心理學家提到，過度換氣與恐慌發作的誘因，有時與像是考試、搬家、結婚等明顯的壓力事件相關；但有時是源自過去的創傷經驗、長期壓力累積或觀看災難畫面等不易察覺的因素。初次發作時的強烈不安感，往往會讓人對再次發作產生焦慮，進而形成惡性循環，若未及時處理，容易演變為恐慌發作(panic attack)。

洪美蘭心理學家建議，透過專業心理治療，尤其是認知行為療法(CBT)，能協助患者辨識並修正過度焦慮的思維模式，學習理性面對身體不適。她提到，大家可嘗試配合簡單的放鬆與呼吸練習，例如「4-7-8呼吸法」：吸氣4秒、閉氣1至2秒、吐氣6至8秒，持續5到10分鐘，有助穩定情緒。另外，也可透過正念冥想與社交支持，如向親友傾訴、參與支持團體，都能有效減輕焦慮。