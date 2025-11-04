熱門搜尋:
2025-11-04 14:30:00

胸痛半日以為心肌梗塞 竟然係食道哽魚骨

若懷疑誤吞異物，切勿自行催吐或喝醋「溶刺」，這些偏方恐造成二度傷害。最安全的方式是立即就醫，由專業醫生透過內視鏡檢查與取出異物，避免延誤治療。

台灣一名61歲企業主管日前與朋友聚餐吃海鮮大餐，隔天早上起床即感胸口劇痛，吞嚥食物與喝水時更加明顯。他原以為休息即可，忍痛半天仍未改善，才前往衛生福利部臺中醫院急症室。

急症室醫生林記閒指出，患者到院時主訴胸痛、血壓偏高(170/95)，初步懷疑為心肌梗塞或主動脈裂，立即安排抽血、心電圖、胸部X光與電腦掃描。結果在影像中赫然發現食道內有兩根長約3公分的尖銳異物，經會診腸胃科王允成醫生以內視鏡手術順利夾出兩根魚骨。

魚骨刺破恐致出血 誤信偏方恐更危險

林記閒醫生表示，魚骨尖銳且緊貼食道壁，若未即時取出，恐刺破食道造成大出血，或掉入腸胃導致穿孔與腹膜炎，後果不堪設想。所幸團隊及時處理，患者並無併發症。

該名男子坦言，平時因工作繁忙總在十分鐘內解決一餐，聚餐時又邊聊天邊喝魚湯，疑似因此誤吞魚骨。他笑說：「幸好即時夾出，不然後果不敢想！」

認識因食物而引起的哽喉風險｜給家長和照顧者的建議（食物安全中心） 認識因食物而引起的哽喉風險｜魚肉/果凍/魚蛋/硬糖果/花生/排骨/雞肉/魚骨（食物安全中心） 認識因食物而引起的哽喉風險｜良好進食習慣（食物安全中心） 認識因食物而引起的哽喉風險｜如遇緊急情況出現有生命危險的緊急狀況 ，請立即致電999尋求醫護協助。（食物安全中心）

醫生提醒：誤食異物勿自行處理 應立即就醫

急症室主任陳莉瑋補充，急症室常見誤食異物除魚骨外，還包括假牙、電池、膠囊與彈珠。她提醒進食應細嚼慢嚥，若懷疑誤吞異物，切勿自行催吐或喝醋「溶刺」，這些偏方恐造成二度傷害。最安全的方式是立即就醫，由專業醫生透過內視鏡檢查與取出異物，避免延誤治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

