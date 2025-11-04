胸痛半日以為心肌梗塞 竟然係食道哽魚骨

若懷疑誤吞異物，切勿自行催吐或喝醋「溶刺」，這些偏方恐造成二度傷害。最安全的方式是立即就醫，由專業醫生透過內視鏡檢查與取出異物，避免延誤治療。

急症室醫生林記閒指出，患者到院時主訴胸痛、血壓偏高(170/95)，初步懷疑為心肌梗塞或主動脈裂，立即安排抽血、心電圖、胸部X光與電腦掃描。結果在影像中赫然發現食道內有兩根長約3公分的尖銳異物，經會診腸胃科王允成醫生以內視鏡手術順利夾出兩根魚骨。

台灣一名61歲企業主管日前與朋友聚餐吃海鮮大餐，隔天早上起床即感胸口劇痛，吞嚥食物與喝水時更加明顯。他原以為休息即可，忍痛半天仍未改善，才前往衛生福利部臺中醫院急症室。

魚骨刺破恐致出血 誤信偏方恐更危險

林記閒醫生表示，魚骨尖銳且緊貼食道壁，若未即時取出，恐刺破食道造成大出血，或掉入腸胃導致穿孔與腹膜炎，後果不堪設想。所幸團隊及時處理，患者並無併發症。

該名男子坦言，平時因工作繁忙總在十分鐘內解決一餐，聚餐時又邊聊天邊喝魚湯，疑似因此誤吞魚骨。他笑說：「幸好即時夾出，不然後果不敢想！」