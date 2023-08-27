胸痛誤認心肌梗塞 求醫查出強直性脊椎炎！

一名今年23歲男大生小偉(化名)，平常除了忙於上課學習，也喜歡跑步、打籃球。半年前開始經常覺得下背痠痛僵硬、尤其早上起床時更明顯。小偉以為可能只是運動傷害，休息一陣子就會好。後來有次半夜莫名出現胸痛，呼吸不順，小偉擔心是心肌梗塞，請同學陪同到急診就醫，心電圖與抽血檢查卻都正常。後來除了偶爾胸痛外，也開始出現屁股疼痛，甚至腳後跟、膝關節也會腫脹。經過三個月休養，症狀都沒有解除，上網查資料後決定求診風濕免疫科醫生，最後確認罹患「強直性脊椎炎」。 腰痠背痛超過 3 個月 應提早警覺恐疾病上身 高雄榮民總醫院過敏免疫風濕科王愷君醫生表示，強直性脊椎炎是一種錯亂的免疫系統攻擊中軸及周邊關節的一種關節炎，最容易影響脊椎跟骨盆交界的薦腸關節，甚至是腰椎、胸椎或是頸椎，引發背痛、僵硬等不適，尤其是出現在清晨或久不活動時。民眾若出現症狀持續時間至少超過3個月時，應該提高警覺，盡早就醫檢查。

強直性脊椎炎除了會產生上述關節疼痛外，錯亂的免疫系統也會攻擊肌腱或韌帶與骨骼連接的部位，造成接骨點炎，可能造成膝關節周圍或腳跟阿基里斯腱腫脹疼痛，甚至出現胸口肋骨疼痛，讓患者誤以為是心肌梗塞。另外，虹膜炎也是常見的併發症，容易造成眼睛反覆紅腫、視力模糊或疼痛，影響日常生活品質。

強直性脊椎炎易找上年輕族群 吸煙會加重病情 王愷君醫生說，造成強直性脊椎炎的原因包括遺傳、環境及感染等因素誘發，其中遺傳部分與人類白血球抗原B27(HLA-B27)基因有關，超過九成的強直性脊椎炎患者都帶有HLA-B27基因。但在所有帶有HLA-B27基因的人中，只有約5%左右會發病。因此，就算有家族病史或帶有基因，只要平常生活好好保養，出現症狀及早就醫檢查，可以不必過度擔心。另外，臨床上常見強直性脊椎炎比較常見於20或30歲的年輕族群，男性多於女性，主要是這族群活動力較強，常因為運動造成衝擊或受傷等因素造成疾病誘發。吸煙則是另外一個誘發疾病活性的重要因素，病友千萬要注意。

藥物治療多元化 醫病充分溝通最重要 王愷君醫生說明，目前強直性脊椎炎的第一線治療主要以非類固醇消炎止痛藥或給予免疫調節藥物為主，通常可以控制一些疼痛、不適及僵硬症狀，若效果欠佳就需要考量使用針對特定發炎因子的生物製劑或小分子標靶藥物來治療。對於已經懷孕或正在哺乳的女性患者，不建議長期或過度使用消炎止痛藥物，目前已有適合這族群患者的生物製劑可以使用，女性患者不必因為擔心懷孕或備孕而面臨停藥困境，只要事前跟醫生充分溝通，及早調整用藥方式，仍然可以順利懷孕與生產。