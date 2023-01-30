胸痛、標冷汗唔係心肌梗塞？超聲波照出意外結果

曾有民眾感到胸痛、冒冷汗，擔心是心肌梗塞而掛急診，反覆檢查卻無異樣，最後照腹部超聲波，才發現是「膽結石」卡在膽道造成絞痛！

「頭痛醫頭，腳痛醫腳」是民眾選擇掛哪個科的第一反應。不過，人體結構繁複，身體某些位置發生疼痛時，不一定就是生病的地方。奇美醫院家庭醫學部主治醫師蘇若荃說明，曾有民眾感到胸痛、冒冷汗，擔心是心肌梗塞而掛急診，反覆檢查卻無異樣，最後照腹部超聲波，才發現是「膽結石」卡在膽道造成絞痛！

器官位置相近、不同病因但症狀相似等，都是導致民眾掛錯科的原因。例如情緒抑鬱胸悶跑去掛胸腔科，心臟問題造成喘氣跑去掛胸腔科、上腹腸胃問題掛到心臟科，都是常見狀況。

以為心絞痛

蘇若荃表示，曾有民眾感覺到胸口痛，擔心是心肌梗塞危及生命，趕緊掛急診、做一系列心臟檢查，但抽血後卻沒有問題。過了幾天又開始劇痛，甚至痛到冒冷汗！再度送急診，這次考量胸痛反覆發生，懷疑可能是心絞痛，因此進行心導管治療，卻發現心臟血管功能很健康，讓人不解。最後，醫師終於想到距離心臟最近的是上腹部器官，做了腹部超聲波檢查後，發現是膽結石卡在膽道造成絞痛，最後使用內視鏡取出膽結石，也放下心中的大石頭。