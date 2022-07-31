胸肌完美形態 下胸點樣練？

胸肌過往是看一位男士是否「健碩」的指標(雖然現在較著重腹肌)，而要讓胸肌線條突出，除了肌肉本身要夠飽滿，與其他相鄰肌肉的分離度更高會更好看，簡而言之即是線條要明顯和清晰。因此除了兩塊胸肌中間的胸線外，下胸亦要加強訓練，營造立體感。
主力由高往低向內收動作
胸肌是一塊頗大的肌肉，一端連接一整行的胸骨，另一端則連接肱骨接近肩膊的位置，可想而知肌肉纖維的方向並非單一，上胸部分微微向下傾斜、中間則成水平，而下胸則會向上傾斜。因此特別可以刺激到下胸的動作，會是涉及手肘由高往低收向身體的動作，例如雙槓撐體以及下斜式臥推。
雙槓撐體
- 在雙槓上以雙手支撐身體，維持挺胸收腹沉肩。
- 手肘緩緩屈曲，讓身體下降至上臂與地面平行。下降時身軀保持前傾角度，讓胸肌有更多參與。
- 然後胸肌發力撐起身體回到原來位置，雙手亦可盡量發力往身體方向擠夾，讓胸肌發力最大化。
- 撐起身體時呼氣，下降時吸氣。做6至12次為一組，做3組。
下斜式臥推
- 選用專門做下斜式臥推的器材，加上合適的重量到槓鈴桿上。
- 躺下時調整身體位置，槓鈴桿位於眼睛正方，身體保持挺胸收腹沉肩，腰椎維持正常弧度。雙手以1.5倍肩闊左右捉住槓鈴桿。
- 取出槓鈴，讓槓鈴下降到身體略低於胸肌位置。
- 胸肌發力將槓鈴舉至最高，手肘勿鎖死。然後慢慢下降至原本位置。
- 舉起槓鈴時呼氣，下降時吸氣。做6至12次為一組，做3組。