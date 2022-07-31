胸肌完美形態 下胸點樣練？

胸肌過往是看一位男士是否「健碩」的指標(雖然現在較著重腹肌)，而要讓胸肌線條突出，除了肌肉本身要夠飽滿，與其他相鄰肌肉的分離度更高會更好看，簡而言之即是線條要明顯和清晰。因此除了兩塊胸肌中間的胸線外，下胸亦要加強訓練，營造立體感。

主力由高往低向內收動作

胸肌是一塊頗大的肌肉，一端連接一整行的胸骨，另一端則連接肱骨接近肩膊的位置，可想而知肌肉纖維的方向並非單一，上胸部分微微向下傾斜、中間則成水平，而下胸則會向上傾斜。因此特別可以刺激到下胸的動作，會是涉及手肘由高往低收向身體的動作，例如雙槓撐體以及下斜式臥推。

雙槓撐體