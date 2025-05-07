胸部有硬塊恐已非早期 乳房不對稱也出事？醫生揭5大乳癌早期症狀

乳房摸到硬塊有可能是乳癌，但就算沒有這個症狀，也可能已經患上乳癌。有醫生指出，沒有摸到乳房出現硬塊，並不代表沒有乳癌，這不是乳癌唯一的指標，甚至有可能乳房出現不對稱的情況，也可能是症狀之一。醫生列出，有5種乳癌症狀，以便大家及早識別出乳癌。

5大乳癌早期症狀 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多人談及乳癌時，都只會想到「摸到硬塊」的症狀，而其實乳癌的早期警號遠遠不單止這個症狀，如果其他症狀被忽略，當等到腫塊出現時，往往已非早期。他提醒，要留意身體是否出現以下乳癌症狀： 1. 乳頭分泌物 透明或血色的分泌物：許多女性認為只有在哺乳期才會有分泌物，但單側乳頭的非乳白色分泌物(尤其是血性或透明黏稠狀)可能是乳癌的警號。研究顯示，超過80%的女性一生中的某個時刻，都會有乳頭分泌物，但長期反覆的分泌物中，有高達23%的病例會發現是惡性腫瘤。 2. 乳頭或乳暈的變化 凹陷、脫皮、發紅：乳頭的凹陷或牽引可能表示腫瘤拉扯乳腺組織。如果乳頭或乳暈出現脫皮、潮紅，甚至濕疹狀變化，也可能是乳癌的皮膚表現。有研究指，雖然這些症狀不常見，但如果出現亦代表乳癌已影響皮膚層。 3. 乳房外觀變形或皮膚改變 橘皮樣變化：乳房表面凹凸不平，可能與皮下淋巴阻塞有關，特別是發炎性乳癌。這種乳癌進展迅速，須立即處理。有報告指出，發炎性乳癌患者常因誤以為是皮膚過敏而延誤就醫。 4. 腋下或鎖骨上淋巴結腫大 就算乳房觸感正常，腋下或鎖骨上的無痛腫塊也可能表示癌細胞已擴散到淋巴系統。研究指，約20%的乳癌患者在初診時已存在淋巴結異常。 5. 乳房不對稱或異常感覺 持續的刺痛或灼熱感：長期的乳房體積變化及不對稱，或持續性刺痛、灼熱等感覺異常，不可輕忽。研究顯示，乳房不對稱變化在乳癌患者中顯著高於健康族群。

黃醫生強調，不要以為沒有硬塊就沒事，因為有超過15%的乳癌患者在早期完全沒有硬塊症狀。定期進行自我檢查、醫生檢查及乳房影像檢查(如超聲波或乳房造影)是早期發現的關鍵。早期發現，存活率可達90%以上。