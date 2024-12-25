胸骨疼痛意外揪出肺腺癌四期 「細胞治療」成功救援

在醫療團隊的評估與建議下，賴先生先進行肺部腫瘤切除手術，同時安排基因檢測找出適合的標靶藥物，並規劃為期3個月的DC-CIK細胞治療，透過合併療程終於讓腫瘤在短時間內縮小，如今已不須使用止痛藥及專人照護，每天早晚能夠健走及簡易運動。

70多歲的賴先生，退休後積極參與社區里內的公益及行山遠足活動，身體健康硬朗，半年前因胸骨疼痛前往就醫，經胸部X光及活檢確診為肺腺癌四期，身體也因腫瘤快速變化壓迫到肺部而出現胸悶、嚴重氣喘等症狀，嚴重影響生活。在醫療團隊的評估與建議下，賴先生先進行肺部腫瘤切除手術，同時安排基因檢測找出適合的標靶藥物，並規劃為期3個月的DC-CIK細胞治療，透過合併療程終於讓腫瘤在短時間內縮小，如今已不須使用止痛藥及專人照顧，每天早晚能夠健走及簡易運動。

細胞治療可分為兩大類，第一種應用為癌症治療，是將自體免疫細胞，從體內分離出來並在實驗室大量培養，再輸回病人體內來達到對抗癌細胞的目的；第二種應用則為再生醫學，是利用幹細胞分化的特性，誘導幹細胞分化出想要治療的細胞種類，達到器官修復或組織再生的結果，其應用包含退化性關節炎或軟骨細胞再生，或是燒燙傷時表皮或皮下組織的修補，以及阿茲海默症及柏金遜症神經細胞再生。賴先生的案例就屬於第一種應用，是目前癌症治療的新契機。

細胞治療將自體免疫細胞，從體內分離出來並在實驗室大量培養，再輸回病人體內來達到對抗癌細胞的目的。

DC-CIK 細胞治療攻擊癌細胞並活化免疫系統 是癌症治療新選擇

雙和醫院細胞治療中心主任莊博雅醫生表示，DC-CIK細胞治療原理是結合具有辨識抗原及呈現的樹突細胞(dendritic cell，DC)與毒殺能力的細胞激素誘導殺手細胞(cytokine-induced killer cell，CIK)，在體外共同培養並大量擴增後，將活化的免疫細胞回輸到患者體內進行癌細胞毒殺作用。DC-CIK不僅能攻擊癌細胞，同時也會活化自身的免疫系統，對於長期接受癌症治療的癌友是一個可嘗試的新選擇。

雙和醫院血液腫瘤科主任謝燿宇醫生指出，從治療前的影像檢查中可明顯看到賴先生肺部腫瘤持續擴大，除透過基因篩檢找出合適的標靶藥物外，合併搭配每劑間隔兩周，共6劑的DC-CIK細胞回輸治療也是關鍵，後續透過電腦斷層檢查可明顯看到腫瘤縮小，部分腫瘤甚至消失。除療效顯著外，更重要的是幾乎無副作用產生，精神與體力並無影響，未來只需按照醫囑定期回診即可。

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