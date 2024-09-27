脂肪瘤不只是肥胖者專利！中醫提醒可能與壓力、飲食有關

有些人偶爾會在身體上摸到接近皮膚表面的不明腫塊，摸起來有明顯的範圍，且按壓時感覺痠脹，這種情況很可能是脂肪瘤。睿鳴堂中醫診所院長吳宛容中醫師表示脂肪瘤雖然常見於肥胖者，但並不表示瘦的人就不會有脂肪瘤；事實上，脂肪瘤不一定是因為飲食油膩或攝取過多脂肪所造成，而是可能與染色體的重組、異變或體質和生活習慣有關。

過度攝取肥膩、高膽固醇食物 易讓體內脂肪細胞異常增生 吳宛容中醫師表示，臨床發現喜歡飲酒、經常進食肥肉、動物內臟、無鱗魚或蛋黃等高膽固醇食物的族群，容易形成脂肪瘤。這是由於過度攝取肥膩、高膽固醇食物，會導致脾胃濕熱，痰濕內生，進而讓體內脂肪細胞異常增生、變硬，形成所謂的「痰濕體質」，中醫常用清熱除濕、健脾和胃、軟堅散結的中藥材，例如決明子、陳皮、山楂等來進行調理。