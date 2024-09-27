脂肪瘤不只是肥胖者專利！中醫提醒可能與壓力、飲食有關

有些人偶爾會在身體上摸到接近皮膚表面的不明腫塊，摸起來有明顯的範圍，且按壓時感覺痠脹，這種情況很可能是脂肪瘤。睿鳴堂中醫診所院長吳宛容中醫師表示脂肪瘤雖然常見於肥胖者，但並不表示瘦的人就不會有脂肪瘤；事實上，脂肪瘤不一定是因為飲食油膩或攝取過多脂肪所造成，而是可能與染色體的重組、異變或體質和生活習慣有關。
過度攝取肥膩、高膽固醇食物 易讓體內脂肪細胞異常增生
吳宛容中醫師表示，臨床發現喜歡飲酒、經常進食肥肉、動物內臟、無鱗魚或蛋黃等高膽固醇食物的族群，容易形成脂肪瘤。這是由於過度攝取肥膩、高膽固醇食物，會導致脾胃濕熱，痰濕內生，進而讓體內脂肪細胞異常增生、變硬，形成所謂的「痰濕體質」，中醫常用清熱除濕、健脾和胃、軟堅散結的中藥材，例如決明子、陳皮、山楂等來進行調理。
經常熬夜、思慮過多 易因氣血不暢形成脂肪瘤
另一種容易罹患脂肪瘤的人則是壓力過大、經常熬夜、思慮過多的族群。這類型的人容易因肝氣鬱結，氣血不暢，導致脂肪組織和淤血交織，最終形成結締組織包裹脂肪細胞，而成為脂肪瘤。對於這類患者，中醫會使用疏肝理氣、活血化瘀、軟堅散結的藥材，如柴胡、薑黃、玫瑰花，來疏通經脈，消散脂肪瘤。
此外，遺傳體質也是一個關鍵因素，如果家族中有脂肪瘤患者，或曾受過嚴重外傷，在皮膚癒合時也可能刺激脂肪組織增生，導致脂肪瘤的形成，這類情況下，調理腎氣特別重要。腎為先天之本，透過強化腎氣可以減緩脂肪瘤的增長機會。
中醫認為脂肪瘤與情緒、飲食有很大關聯
吳宛容中醫師分享了一位銀行員的案例，該患者因工作壓力大而且常常應酬，出現經常感覺到疲勞，且無名指與小指麻木的情況，經過多次醫師診斷，誤以為是頸椎壓迫，最終吳宛容中醫師發現手肘處有一個脂肪瘤剛好壓迫在尺神經分布的地方，導致手麻。經過針灸與中藥調理，脂肪瘤被消除，手麻症狀也因此得到改善，為了防止復發，吳中醫師使用了黃耆健脾益氣，還有三棱、莪術、丹參、赤芍、製乳香、制沒藥、山楂、大黃等藥材理氣活血消積，以及法半夏、陳皮、白芥子、浙貝母等藥材燥濕化痰散結，與澤瀉、薏苡仁來利水祛濕，並搭配足陽明胃經的「豐隆穴」針灸，進行全面調理。
中醫認為脂肪瘤與情緒、飲食密切相關。因此，保持心情愉快、避免壓力過大，以及養成良好的飲食和運動習慣，對於預防脂肪瘤有極大的幫助。建議飲食方面盡量少食高脂、高膽固醇食品，多吃蔬菜、水果，保持大便通暢；且進食不宜過飽，以七八分飽為宜，減少酒精和含酒精類的飲料以及動物內臟等攝取，以遠離脂肪瘤的威脅。
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