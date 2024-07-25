脂肪肝｜美準新藥治療肝太肥引起的肝炎

營養過剩不只帶來體重超標，也可使肝臟囤積過多脂肪，引起脂肪肝病變，長遠可引發肝臓發炎及細胞變異。過去治療脂肪肝只能透過改變生活及飲食習慣為肥肝瘦身，但有研究顯示一種甲狀腺激素受體β激動劑，可以幫減少肝臟積聚及引起炎症的脂肪，並已得到美國食品及藥物管理局批准用於治療由脂肪肝引起的非酒精性脂肪性肝炎。

非酒精相關性脂肪肝是由脂肪積聚在肝臟而引起的疾病，早期通常不會引起任何症狀，以致容易為人疏忽，但實際上脂肪肝不但可引發肝炎，更可誘發肝硬化及肝臟病變等併發症。根據美國的數據，多達四分一成人都有不同程度的脂肪肝。

新藥減脂肪於肝臟積聚

不過，一直以來治療脂肪肝都以減重作為處方，因為大部分患者只要減少3%至5%體重，肝臟脂肪便會明顯減少，若能令體重降低約10%，更可以有效預防脂肪肝引起的炎症及纖維化。最新研究則顯示，一種甲狀腺激素受體β激動劑的口服藥物，可以減少脂肪在肝臟積聚，繼而減少相關炎症及其他併發症，常見副作用則包括腹瀉及噁心等。

專家指出，脂肪肝是十分普遍的問題，亦與糖尿病及高血脂等代謝疾病有很大關係，因此需要及早處理，並要透過均衡健康的飲食習慣及恆常運動，減少脂肪囤積的機會。