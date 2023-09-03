脂肪肝｜3個行動為肝臟減脂 防肝炎癌變保健康

營養過剩加上運動量不足，令現代人容易囤積脂肪在體內，不但可引致肥胖，更可導致日後可演變成肝炎、肝硬化甚至肝癌的脂肪肝。衛生防護中心的數字顯示，近三成成人患有不同程度的脂肪肝，年紀愈大患病風險亦愈高。如何幫肝臟消脂？做到這三件事就能為肝臟瘦身！

1. 戒糖 各類醣分進入身體後會轉化為三酸甘油脂，然後儲存在肝臟，因此進食過量便容易形成脂肪肝。除了少吃甜食和糖飲外，碳水化合物如米飯及麵包等亦要控制食用量。至於酒類更要盡量少飲，以免引起酒精性脂肪肝。

2. 攝取好膽固醇 好膽固醇即高密度膽固醇，又稱為「血管的清道夫」，有助於清理血管裡的游離膽固醇，減少脂肪堆積在肝臟及血管。很多食物如深海魚及堅果都含有豐富的不飽和脂肪酸，幫助增加好膽固醇水平。

3. 每天快走 適量的帶氧運動可以刺激身體消耗囤積的脂肪，但一開始主要燃燒皮下脂肪，需要較長時間及足夠強度的運動才會使用內臟脂肪。快走是一項簡單又容易進行的消脂運動，每日快走30分鐘，很快便能見到消脂的效果。