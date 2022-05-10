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健康
2022-05-10 11:13:56

脂肪｜好脂要知 10種含豐富Omega-3的食物

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奧米加3

Omega-3 脂肪酸是人體的必需脂肪酸，身體無法自行製造，需要經由飲食攝取。這種脂肪酸有三種形式，分別是DHAEPAALA，研究顯示足夠DHAEPA有助控制三酸甘油脂及血壓，並且有助預防心血管疾病發生的風險。你又知道哪些食物能提供大量Omega-3 脂肪酸嗎？

 

認識以下10種能提供大量Omega-3的食物吧！

  1. 海鮮：三文魚、沙甸魚、大比目魚、鯖魚、生蠔、吞拿魚、蝦和扇貝等都有大量魚油，幫助補充Omega-3
  2. 亞麻籽；
  3. 合桃；
  4. 西蘭花、椰菜花、南瓜；
  5. 深綠色蔬菜，如菠菜、羽衣甘藍；
  6. 橄欖油、合桃油和芥花子油；
  7. 奇亞籽；
  8. 大麻種子(Hemp Seeds)
  9. 新鮮的羅勒葉或歐芹；
  10. 乾香草，如丁香或牛至。
三文魚 椰菜花 橄欖油 羅勒

蔬菜為以ALA為多

海產魚類含有Omega-3並不稀奇，形式主要是DHAEPA，但想不到這麼多菜類也有Omega-3，多為ALA，身體吸收ALA後會衍生出DHAEPA，所以多吃蔬菜亦能幫助身體得到好脂。

羽衣甘藍

多吃蔬菜亦能幫助身體得到好脂。

每日攝取4

我們要攝取多少Omega-3才足夠？有飲食指引便指Omega-3應佔每日總熱量攝取的2%，成人大約需要4Omega-3，兩湯匙亞麻籽便含有3.5Omega-3，而一份三文魚約有1.5克呢！

亞麻籽

兩湯匙亞麻籽含有3.5克Omega-3。

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