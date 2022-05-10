脂肪｜好脂要知 10種含豐富Omega-3的食物

Omega-3 脂肪酸是人體的必需脂肪酸，身體無法自行製造，需要經由飲食攝取。這種脂肪酸有三種形式，分別是DHA、EPA及ALA，研究顯示足夠DHA和EPA有助控制三酸甘油脂及血壓，並且有助預防心血管疾病發生的風險。你又知道哪些食物能提供大量Omega-3 脂肪酸嗎？
認識以下10種能提供大量Omega-3的食物吧！
- 海鮮：三文魚、沙甸魚、大比目魚、鯖魚、生蠔、吞拿魚、蝦和扇貝等都有大量魚油，幫助補充Omega-3；
- 亞麻籽；
- 合桃；
- 西蘭花、椰菜花、南瓜；
- 深綠色蔬菜，如菠菜、羽衣甘藍；
- 橄欖油、合桃油和芥花子油；
- 奇亞籽；
- 大麻種子(Hemp Seeds)；
- 新鮮的羅勒葉或歐芹；
- 乾香草，如丁香或牛至。
蔬菜為以ALA為多
海產魚類含有Omega-3並不稀奇，形式主要是DHA和EPA，但想不到這麼多菜類也有Omega-3，多為ALA，身體吸收ALA後會衍生出DHA和EPA，所以多吃蔬菜亦能幫助身體得到好脂。
每日攝取4克
我們要攝取多少Omega-3才足夠？有飲食指引便指Omega-3應佔每日總熱量攝取的2%，成人大約需要4克Omega-3，兩湯匙亞麻籽便含有3.5克Omega-3，而一份三文魚約有1.5克呢！