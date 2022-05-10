脂肪｜好脂要知 10種含豐富Omega-3的食物

Omega-3 脂肪酸是人體的必需脂肪酸，身體無法自行製造，需要經由飲食攝取。這種脂肪酸有三種形式，分別是DHA、EPA及ALA，研究顯示足夠DHA和EPA有助控制三酸甘油脂及血壓，並且有助預防心血管疾病發生的風險。你又知道哪些食物能提供大量Omega-3 脂肪酸嗎？

認識以下10種能提供大量Omega-3的食物吧！