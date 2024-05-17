脊柱側彎影響生長發育！創新「AR導航技術」精準矯正脊椎角度

彥綺小時候因為發燒而造成生長遲緩，同時合併有脊柱側彎，其側彎角度已經達到90度，心肺功能和生長發育也因此受影響，使得活動力下降，更難以加入群體活動。很幸運地，彥綺在臺中榮民總醫院接受最新的擴增實境(Augmented Reality, AR)眼鏡搭配術中導航技術的脊柱側彎矯正手術，不但準確地置入骨釘並順利矯正至小於20度的角度，身高從145公分增加到155公分，手術後半年的心肺功能也大量增加，不僅讓彥綺的活動力提升、生長發育追上同齡小孩，也改善在心理上的發育。

而經過擴增實境眼鏡搭配術中導航技術進行脊柱側彎矯正手術，病人最少都有80%以上的角度改善，最大甚至可達到93%，手術中骨釘置入的準確度最少都有95%以上。

臺中榮總神經外科主治醫生陳楷元表示，脊柱側彎根據側彎的數量可分為C形與S形兩種，都可見於臺中榮總治療的15個案例當中。分析這15個案例，病人脊柱側彎的角度平均達79.57度，最大甚至可到124度。

AR技術讓醫生在手術當下能即時看見解剖構造與骨釘置入的角度位置，避開危險區域以減低手術併發症，提高手術的安全性。

減少手術時間與出血量 跨團隊合作助恢復

陳楷元說明，這項技術讓醫生在手術當下能即時看見解剖構造與骨釘置入的角度位置，避開危險區域以減低手術併發症，提高手術的安全性。除此之外，術前會由麻醉醫生仔細評估麻醉風險，術中結合多位醫生共同手術，並有技術員負責導航儀器操作，放射技術員負責重組病人不同階段的影像作為評估與治療之用，術後復健醫生團隊也會針對病人行走與下背部肌肉安排相關復健治療。

目前相關的治療成效也整理並投稿國際期刊中，期許讓世界也能看見臺中榮總這方面的成就。

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