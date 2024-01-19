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健康
2024-01-19 13:00:00

脊柱側彎｜女性中患病比率高出11倍？青少年脊柱側彎不應被忽視 習慣養成可能導致婦科疾病？中國醫館黃天賜中醫教授：手術非治療脊柱側彎的唯一方法（有片）

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脊柱側彎｜女性中患病比率高出11倍？青少年脊柱側彎不應被忽視 習慣養成可能導致婦科疾病？中國醫館黃天賜中醫教授：手術非治療脊柱側彎的唯一方法（有片）

脊柱側彎｜女性中患病比率高出11倍？青少年脊柱側彎不應被忽視 習慣養成可能導致婦科疾病？中國醫館黃天賜中醫教授：手術非治療脊柱側彎的唯一方法（有片）

書包太重背到駝背、貼著書桌寫字做功課……當見到這些情況，家長及老師一定會立即叫小朋友挺直腰骨，企好！坐好！事關這些不良生活習慣，有機會影響小朋友的脊骨發展，嚴重者更會出現脊柱側彎。香港中醫骨傷學會（永遠榮譽會長）、香港註冊中醫師、中國醫館傳承人黃天賜中醫教授指，留意到愈來愈多家長帶同小朋友前來求診，並發現現今青少年普遍缺乏肌肉鍛鍊、飲食營養不均衡以及姿勢不正確等，習慣成病，令脊椎形態不穩。而脊柱側彎不但會影響椎骨發育及外觀，對女性而言，長遠更會衍生一系列婦科問題，包括影響乳房發育、胸廓畸形，甚至出現骨盆傾斜等情況。

 

脊柱側彎｜約23%香港青少年受影響 經由學童保健發現

脊柱側彎是指脊骨向左或向右彎曲，因而呈現「C」形或「S」形，據衛生署統計資料顯示，目前香港大約有23%青少年受影響，而大多於青春期開始出現，故又稱為「青少年原發性脊柱側彎」。香港大學矯形及創傷外科學系亦曾就「青少年原發性脊柱側彎」作出調查，發現女孩子患脊柱側彎的比率，較男孩子高出11倍！

黃教授表示，脊柱側彎可以分為「先天不足，或後天失養」，前者意思是指一出世便患有脊柱側彎的問題，惟情況較少見，後者則是習慣成病所致。「無論是先天不足或後天失養的脊柱側彎問題，能否改善還是持續惡化，都與適當的肌肉運動習慣有關。」黃教授續指，不少求診者均是進行年度學生健康體檢後，才發現自己有脊柱側彎的情況：「譬如很多12歲的小朋友，由家長帶過來接受治療。但是當小朋友12歲才發現脊柱側彎，其實是遲的。另外，發育得早，長得較高的青少年，因未懂得管理自己正確的坐立姿勢、睡姿等，同樣有機會導致脊柱側彎。如脊柱側彎沒有及時得到適切的治療，往往13年內可以發展至相當嚴重的地步，不但會導致一系列軀體畸形，更可造成相應內臟功能障礙。」

至於脊柱側彎男女比例有別，黃教授認為或與女性肌肉比較柔軟，加上一般女性較男性少運動有關，因此脊柱側彎慢性誘發出婦科疾病的個案亦相對較多。

黃教授指，入侵性手術非治療脊柱側彎的唯一方法，中醫骨傷科的正骨及針灸治療，可以幫助患者放鬆繃緊的肌腱，再配合家居護理及多做脊柱拔伸運動，可以強化相應的肌肉，從而改善脊柱側彎情況。

黃教授指，入侵性手術非治療脊柱側彎的唯一方法，中醫骨傷科的正骨及針灸治療，可以幫助患者放鬆繃緊的肌腱，再配合家居護理及多做脊柱拔伸運動，可以強化相應的肌肉，從而改善脊柱側彎情況。

脊柱側彎｜中醫正骨及針灸治療 解除繃緊肌腱 達至左右肌肉平衡 治標治本

黃教授直言，坊間普遍認為以手術方式治療脊柱側彎是唯一方法，然而所有入侵性手術都是一種不可逆轉的一種治療手段，涉及一定風險：「過往有不少患者的家長，在進行手術前都曾問我『可以不做手術嗎？』他們覺得做手術是很高風險的。事實上是真的高風險，於是我便告訴他們，可以嘗試中醫的正骨手法，以及針灸或者藥物的治療，目的是解除患者繃緊的肌肉、繃緊肌腱的痛楚，小朋友才可以做運動，透過運動強化本身較弱的肌肉，達到左右肌肉平衡，治標治本。循序漸進地，配合家居護理及多做脊柱拔伸運動，慢慢小朋友可以不需要做手術。」黃教授補充，曾為一位患有100脊柱側彎的小朋友，以中醫正骨手法及針灸治療，最終其脊柱側彎的問題不但得到解決，還因此長高了12厘米。

 

即睇脊柱側彎及駝背（寒背）患者分享+中醫治療方法：

脊柱側彎｜容易反映到肩膀上 家長平日要多留意子女姿勢

脊柱一旦發育不良，便會影響終身。黃教授強調，家長平日應多加留意子女的姿勢：「稍微留意小朋友平時的坐姿睡覺的姿勢、走路的姿勢或者坐的姿勢， 有沒有覺得異常，如果有的話就更加留意，例如留意他們的肩膀，脊柱側彎很容易反映到肩膀上肩膀會出現高低，盆骨走路時亦會左擺右擺，不平衡、不自然的，家長一定可以看得到。」

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資料由中國醫館提供

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