脊柱側彎｜女性中患病比率高出11倍？青少年脊柱側彎不應被忽視 習慣養成可能導致婦科疾病？中國醫館黃天賜中醫教授：手術非治療脊柱側彎的唯一方法（有片）

書包太重背到駝背、貼著書桌寫字做功課……當見到這些情況，家長及老師一定會立即叫小朋友挺直腰骨，企好！坐好！事關這些不良生活習慣，有機會影響小朋友的脊骨發展，嚴重者更會出現脊柱側彎。香港中醫骨傷學會（永遠榮譽會長）、香港註冊中醫師、中國醫館傳承人黃天賜中醫教授指，留意到愈來愈多家長帶同小朋友前來求診，並發現現今青少年普遍缺乏肌肉鍛鍊、飲食營養不均衡以及姿勢不正確等，習慣成病，令脊椎形態不穩。而脊柱側彎不但會影響椎骨發育及外觀，對女性而言，長遠更會衍生一系列婦科問題，包括影響乳房發育、胸廓畸形，甚至出現骨盆傾斜等情況。

脊柱側彎｜約 2 至 3% 香港青少年受影響 經由學童保健發現

脊柱側彎是指脊骨向左或向右彎曲，因而呈現「C」形或「S」形，據衛生署統計資料顯示，目前香港大約有2至3%青少年受影響，而大多於青春期開始出現，故又稱為「青少年原發性脊柱側彎」。香港大學矯形及創傷外科學系亦曾就「青少年原發性脊柱側彎」作出調查，發現女孩子患脊柱側彎的比率，較男孩子高出11倍！

黃教授表示，脊柱側彎可以分為「先天不足，或後天失養」，前者意思是指一出世便患有脊柱側彎的問題，惟情況較少見，後者則是習慣成病所致。「無論是先天不足或後天失養的脊柱側彎問題，能否改善還是持續惡化，都與適當的肌肉運動習慣有關。」黃教授續指，不少求診者均是進行年度學生健康體檢後，才發現自己有脊柱側彎的情況：「譬如很多12歲的小朋友，由家長帶過來接受治療。但是當小朋友12歲才發現脊柱側彎，其實是遲的。另外，發育得早，長得較高的青少年，因未懂得管理自己正確的坐立姿勢、睡姿等，同樣有機會導致脊柱側彎。如脊柱側彎沒有及時得到適切的治療，往往1至3年內可以發展至相當嚴重的地步，不但會導致一系列軀體畸形，更可造成相應內臟功能障礙。」

至於脊柱側彎男女比例有別，黃教授認為或與女性肌肉比較柔軟，加上一般女性較男性少運動有關，因此脊柱側彎慢性誘發出婦科疾病的個案亦相對較多。