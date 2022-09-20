脊椎二次手術驚餐飽？七旬婦做一件事治療變簡單

一名高齡76歲婦人，因脊椎退化第3、4節腰椎狹窄，又長骨刺造成神經壓迫，過去曾接受過脊椎減壓手術但又復發；幸好，首次手術有使用防沾黏凝膠，並未發生棘手的神經沾黏，即使再次手術過程仍相當順利，至今狀況恢復良好。
神經沾黏「敵我不分」 提高再次手術難度
彰化基督教醫院骨科部主治醫師呂岳修指出，沾黏是組織愈合的自然現象，所謂的神經沾黏是沾黏組織與神經牽扯。正常情況下，神經根可以在脊椎腔自由擺動；一旦神經沾黏，神經根被沾黏組織牽扯，就會引起疼痛，術後沒多久神經壓迫症狀又會再次發生，不但不滿意手術成效，連再次手術也相當困難。
「神經沾黏對患者來說，是莫大的痛苦。」呂岳修醫師表示，神經沾黏發生機率與患者是否容易長疤、蟹足腫體質，以及手術過程有關，如手術範圍廣、傷口大、出血量多，發生機率較高。術後神經沾黏保守治療成效差，必須再次手術清除沾黏組織，但「敵我不分」的情況下，再次手術相當困難，手術時間長且非常容易傷害神經，還可能造成沾黏更嚴重。
沾黏屬正常現象 「它」可形成屏障對抗沾黏
呂岳修醫師說明，手術破壞組織造成出血、發炎反應，身體修復機制會釋放大量的纖維母細胞，過度活化的結果進而產生疤痕形成沾黏，而目前有許多材料可輔助對抗神經沾黏的過程。
像是防沾黏凝膠，它屬於物理性保護方式，隔絕神經與周圍可能沾黏的組織，避免發炎反應與沾黏組織直接接觸神經；同時，也具有止血效果，可以加速患者的復原，且人體自行可吸收，等到成功隔絕疤痕組織及神經，就能功成身退。醫師進一步說道，神經沾黏是脊椎手術不可避免的正常現象，若有進行脊椎手術患者的都建議可以使用，避免沾黏情況發生。
常見脊椎疾病 多採取保守治療、不需開刀
呂岳修醫師補充，臨床上，常見的脊椎疾病可分為結構異常及神經壓迫，結構異常問題如脊椎腫瘤、感染、脊椎滑脫；神經壓迫問題，如椎間盤突出、骨刺、黃韌帶肥厚，好發於需要彎腰、搬重物，以及長時間久站的職業，如工地工人、老師。
「只有脊椎腫瘤、脊椎側彎一定要開刀。」呂岳修醫師表示，大部分的脊椎疾病不需手術，臨床上高達九成的椎間盤突出患者，經6周至3個月的保守治療即可改善，如果症狀沒有改善，或症狀惡化，像是愈來愈麻痛、手腳無力，或是走路愈來愈不穩，嚴重甚至大小便失禁、無法行走，才需要進行手術。
深蹲、伸展保護脊椎 預防勝於治療
呂岳修醫師強調，人受重力影響，脊椎退化不可避免，尤其體重過重會增加脊椎負擔，建議BMI控制24以下，盡量避免駝背、彎腰、搬重物及長時間維持固定姿勢，建議訓練胸肌、背肌、腹肌等核心肌群，如深蹲、伸展，都是不錯的保護脊椎運動。
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