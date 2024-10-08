脊椎滑脫未必覺痛？影像檢查問症同樣重要

脊椎是由頸到尾龍骨、支撐身體的「大陣」，腰椎則呈S形。若出現脊椎滑脫，即有一節脊骨出現錯位向前移，常見於腰椎第四及第五節之間，或者腰椎第五節與骶椎第一節之間。部分患者並無徵狀，但亦可以出現腰痛或腳痛。神經外科專科醫生李世偉強調，「我們要醫治病人，而非醫治影像檢查報告，所以問症同樣重要。」 頸椎都是易退化的位置，不過李世偉表示即使頸椎滑脫，情況大多輕微而毋須處理。至於腰椎滑脫亦有程度之分，「第一級是滑脫25%以內，第二級是25%至50%，第三級是50%至75%，第四級則指75%至完全滑脫。」而研究指出，脊椎滑脫患者約佔50歲以上人口的5%左右。

或有腰痛腳痛 乍聽之下，脊椎滑脫是十分痛楚的事，不過大部分患者並沒有病徵。李世偉續指，「至於有徵狀的患者，一般分為兩部分。其一是椎弓和椎間盤未能穩定腰椎，引致腰痛出現，通常是郁動時特別痛，冤痛感似『墜住墜住』；其二是壓住神經，原因可以是腰椎不穩定，也可以因為身體為了令它穩定而有組織增生，例如生骨刺或黃韌帶增生引致椎管狹窄，也可壓住神經而導致腳劇痛，亦即是坐骨神經痛。」



問症同樣重要 成因通常是年紀漸長出現退化，椎間盤變薄、前切力減少而出現滑脫，亦有部分患者因長期某些特定動作的壓力而令椎弓斷裂，例如體操運動員身體向後屈，然後再扭轉，就會對椎弓造成壓力，李世偉補充，家族病史也屬風險因素之一。想當然照X光或磁力共振就可清楚看到脊椎滑脫情況，「不過問症同樣重要，要知道患者哪裡痛、有多痛，跟影像檢查報告是否吻合，是否該條神經分支出來的位置有痛楚。因為很多患者沒有病徵，然後剛好另一節又有病變，如椎間盤突出，於是要弄清楚哪一節令他痛才可治療；否則醫了脊椎滑脫可能他仍然在痛。」值得一提是，如神經受壓太厲害或太久，患者有可能感麻痺、無力，此時必須盡快求醫為神經減壓，否則可能要花很長時間才可恢復。